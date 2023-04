Frenó de golpe el ómnibus escolar para ‘enseñarles una lección’ a los niños y ahora enfrenta una causa por abuso infantil

escuchar

El conductor de un ómnibus escolar de Colorado, EE.UU., enfrenta 30 cargos de abuso de menores luego de que lo sorprendieran mientras frenaba a propósito, en un aparente intento de enseñarles una lección a los estudiantes, después de que estos no siguieran sus indicaciones de portarse bien.

Brian Fitzgerald, de 61 años y quien trabajaba en el distrito escolar del condado de Douglas, fue captado por las cámaras del autobús cuando le dijo a los alumnos de Castle Rock Elementary School: “¿Quieren ver lo peligroso que es?”. Posteriormente, piso con brusquedad el freno. “¿Lo entendieron?”, les preguntó a los niños y luego añadió: “Por eso es que tienen que estar en sus asientos”. El incidente ocurrió el 1° de marzo pasado, cuando los chicos volvían a casa después de la escuela.

Los estudiantes se golpearon la cabeza cuando el conductor frenó intempestivamente

Los niños salieron proyectados, se golpearon contra las ventanas y los asientos de adelante. Algunos se preguntaban mutuamente si estaban bien, mientras que a otro le sangraba la mejilla. Uno de ellos incluso sacó su teléfono y le contó a alguien lo que habían vivido.

Más tarde, un padre le reclamó al conductor por sus acciones. No obstante, el hombre alegó que solo quería que “se ubicaran en sus asientos”. “Llegaba a una parada y pisé el freno hasta el fondo porque no me escuchaban. Lo siento si se lastimaron”, afirmó Fitzgerald, quien se autodescribió como conductor sustituto.

Al llegar a casa, otros niños le revelaron a sus padres el accionar del chofer, según consignó ABC7 Chicago. “Esa tarde, mi hijo entró y corrió a toda velocidad, sin aliento y con la cara roja, temblando. Estaba aterrorizado”, compartió Lauren Thomason en declaraciones para el medio citado.

La mujer ayudó a su hijo a calmarse, quien le explicó su experiencia en el autobús. En respuesta, la madre de familia se comunicó inmediatamente con las autoridades educativas. “Se golpeó la cabeza contra el respaldo del asiento de adelante. Otro de sus amigos se la golpeó contra la ventanilla. Le dolía el cuello y la cabeza”, agregó.

Thomason estaba especialmente preocupada porque su hijo aún se recuperaba de una conmoción cerebral previa. Actualmente, prepara al niño para testificar en caso de que Fitzgerald llegue a juicio.

Presentan cargos

El 12 de abril se presentó una denuncia contra el conductor, con 29 cargos de maltrato infantil sin lesiones y uno con lesión. El próximo 12 de mayo será su primera comparecencia.

El distrito escolar del condado de Douglas fijó su postura sobre el caso del conductor Douglas County School Distric

El medio KRDO, que también obtuvo el video desde adentro del autobús, compartió la carta que escribió Fitzgerald para el distrito escolar, fechada el 1° de marzo. “Lamento sinceramente mi elección de hoy en mis esfuerzos de formación de los estudiantes. Soy 100% responsable de mis acciones al tratar tanto de enseñar a controlar a los alumnos en el autobús. Como conductor nuevo, no tomé la mejor decisión. Si pudiera regresar el tiempo atrás, me replantearía mis acciones”.

El distrito escolar del condado de Douglas contrató al hombre en octubre de 2022 y apenas había terminado su entrenamiento unos días previos al incidente. Anteriormente había trasladado a alumnos de educación especial. Fue hasta ese 1° de marzo que se le pidió que cubriera una ruta y condujera el autobús general.

Fue despedido

En declaraciones para ABC News, una portavoz del distrito escolar afirmó que el conductor ya no trabajaba con ellos y que se tomaron “medidas rápidas para asegurarse de que nunca más se le permitiera ponerse al volante de un autobús en el distrito (...). El comportamiento y sus acciones fueron completamente inaceptables”, aseguraron.

LA NACION