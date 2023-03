Manejaba de noche por la ruta y tuvo una visión espeluznante: “Tenía forma humana”

escuchar

El pasado 11 de marzo, el conductor de un camión y su acompañante se llevaron una sorpresa tenebrosa mientras viajaban en una ruta de Arizona. La cámara instalada en el tablero del vehículo captó una figura misteriosa parpadeante, a un lado de la carretera. Después de su experiencia, los testigos no descartan haberse encontrado con un fantasma.

El conductor, William Church, explicó que eran alrededor de las 2.30 hs cuando notó algo brillante en la cámara de su unidad. En ese momento, conducía en la ruta 87 del estado de Arizona, a la altura del marcador de 200 millas de la carretera, ubicada entre Phoenix y Payson. En declaraciones para Fox News, aseguró que la presencia luminosa parecía una persona, que estaba “simplemente de pie en la autopista, (incluso) puedes ver las líneas a través de las piernas”.

La cámara de un camión captó una aparición luminosa a un costado de una carretera en Arizona

Por su parte, Erika Lake, quien se encontraba en el asiento de copiloto, agregó que al principio creía que se trataba de “un ser humano”. Sin embargo, cuando se acercaron más, se percató de que no era posible verle el rostro ni la parte superior del cuerpo. “Me pregunté ‘¿qué?’ y pensamos que tal vez era un fantasma”, compartió para Fox Phoenix.

Una vez que llegaron a la siguiente parada de descanso, Church se acercó al lugar en donde habían observado a la presencia extraña, en busca de respuestas. No obstante, no las encontró. “No sabemos si era una persona o algo espiritual, pero tenía forma humana. Eso es todo lo que sé”, concluyó el conductor.

El clip de la aparición dura tan solo seis segundos y se viralizó rápidamente en internet, donde se abrió un debate entre quienes aseguran que se trata de un fantasma, y otros más incrédulos hacia temas paranormales. Las imágenes fueron captadas gracias al mecanismo de seguridad que se implementa en los camiones, donde se instalan cámaras para grabar los viajes.

Podría tratarse de ovnis

Tres días después del hallazgo, Jerrod Hogle, profesor adjunto de la Universidad de Arizona, dio su punto de vista sobre la grabación. El académico apuntó a que no solo podría tratarse de un fantasma, sino que podría haber otras explicaciones, como los objetos voladores. “Podría ser de lugares extraterrestres, podrían ser sobrenaturales o podría tratarse de una figura fantasmal”.

Hogle está considerado una autoridad nacional en literatura gótica y ha estudiado avistamientos registrados durante el siglo XIX que muestran características parecidas a las de la figura del video. El académico agregó que no era necesario descifrar el origen de la situación: “Es atractivo pensar que podría ser sobrenatural, pero también existe la posibilidad de otra explicación y es algo divertido estar a la vanguardia de una u otra sin tener que decidir”.

La ruta 87, una de las más peligrosas

Algunos pobladores que viven cerca a la ruta 87 de Arizona creen que la carretera está "encantada" Unsplash

La ruta estatal 87 es una carretera de norte a sur construida en 1927. Según información consignada por el medio citado, se le ha considerado como una de las vías más peligrosas de Arizona, ya que “tiene muchos giros”. Lo anterior, ha provocado múltiples accidentes automovilísticos fatales. Sin embargo, hay lugareños que creen que la razón de los percances va más allá de los giros de la carretera y que podría ser una vía “encantada”.

