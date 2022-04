Frida Sofía responde a los rumores de que su madre, Alejandra Guzmán, la desheredó

Frida Sofía reaccionó a los audios en los que supuestamente su mamá, Alejandra Guzmán, aseguraba que la iba a desheredar. Con un estilo relajado, se burló de la situación y le restó importancia al asunto.

En los audios se escucha a La Guzmán decir, en un tono molesto, que le iba a quitar su departamento a Frida, y que el resto de sus propiedades se las cedería a su sobrino Apolo, hijo de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán: “Me vale ma… no quiero volver a saber de ella”, pronuncia en los clips que rápidamente se viralizaron.

Frida Sofía ha reiterado en distintas ocasiones que no le interesa estar distanciada de su mamá, Alejandra Guzmán

La relación entre la influencer y los Guzmán se terminó de fracturar en 2021, cuando señaló a su abuelo Enrique Guzmán de haber abusado sexualmente de ella cuando era niña, denuncia que no fue respaldada por su familia, lo que incluye a su madre.

Frida Sofía responde a los audios donde su madre la deshereda

La influencer se burló de la situación al publicar un video en su cuenta de Instagram. En la grabación, aparece un joven simulando mezclar música en una tornamesa de nieve. Frida también describió ese momento con la leyenda: “Como cuando te ‘desheredan’ pero la fiesta sigue”.

Con estas declaraciones dejó claro que no le interesaba si su madre la reconocía como su heredera o no. Su polémica relación tiene más antecedentes. El año pasado, Frida Sofía se quitó el apellido Guzmán, para únicamente usar el apellido de su papá, Moctezuma. Así que después de golpe tras golpe, los vínculos con su familia materna no está en los mejores términos.

“No puede vender el departamento sin mi consentimiento”: Frida Sofía sobre Alejandra Guzmán

En una entrevista exclusiva para el programa El Gordo y la Flaca, la hija de la rockera dijo que no tenía conocimiento de que existía la intención de vender el departamento en el que ella vivía, pero que, de igual manera, la situación no le preocupaba en lo absoluto.

“Yo no he hablado con Alejandra desde hace años, la neta no sé qué decirte, pero a mí no me consta nada de lo que me estás diciendo. A mí me consta que tenía su compañía, pero no puede (vender el departamento) sin mi consentimiento. Somos socias, somos 50/50″, mencionó.

Aunque aclaró que en caso de que los rumores resulten ciertos, su mamá estaría en problemas legales con las autoridades estadounidenses.

“No vivo con un pinch… departamento, ni nada, al contrario, ojalá no haya hecho nada malo, porque aquí, en Estados Unidos, lo Guzmán no te quita lo criminal bro”, sentenció.

Su sobrino, el supuesto heredero de Alejandra Guzmán

De acuerdo con el material expuesto por el programa La Mesa Caliente, su sobrino Apolo sería quien se quedaría con todas sus propiedades y bienes: “Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y no pasa nada, yo soy la dueña única, o sea, que ponga a mi nombre los otros dos y por si pasa algo, pongo a (Apolo). Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a (Apolo) me vale… Entonces también me gustaría hacerlo, si lo tengo que hacer en internet, o como sea, si se puede adelantar eso”, decía presuntamente Alejandra Guzmán en las declaraciones que se filtraron.

En tanto, Mayela Laguna habló sobre la supuesta próxima fortuna de su hijo y señaló en entrevista para De primera mano que no tenía nada que decir al respecto. “Sí, pero no tengo ninguna opinión al respecto, está bien”, dijo.

Y aclaró que su cuñada no consultó con ella la decisión del testamento: “No, no, no, son cosas que nunca habló conmigo, pero no tengo ninguna opinión al respecto sobre eso”, finalizó.