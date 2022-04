El preocupante estado de salud del cantante Chyno Miranda tras las secuelas del Covid-19: “Recen”

Jesus “Chyno” Miranda es conocido por formar el dúo Chino y Nacho, con Miguel Ignacio Mendoza. Juntos, conquistaron el mercado de habla hispana e inglesa y lograron instalarse en las listas musicales durante años. Luego de su separación, los fanáticos mantienen vigentes los temas musicales de estos venezolanos. Sin embargo, ahora el foco de atención es la salud de Chyno, quien sufrió una neuropatía periférica como consecuencia del Covid-19 que contrajo en 2020. Recientemente, Nacho se refirió al estado actual de su amigo durante una entrevista en Hoy día en la cadena Telemundo.

Días atrás, corrió la versión de que el cantante “se debatía entre la vida y la muerte”, por lo que en el programa aprovecharon la oportunidad para preguntarle directamente a Nacho si esto era cierto, y contó que si bien no pudo hablar directamente con Miranda, sí lo hizo con su familia. “Está enfocado en su recuperación al 100%. Una prima de él me dio muy buenas noticias, y me dijo que avanzaba bastante bien”. Asimismo, agregó que le explicaron que ahora se notaban cambios positivos que antes no eran evidentes.

Nacho estuvo en Hoy Día (Telemundo) y habló acerca del estado de salud de Chyno (Crédito: Instagram/@hoydia)

En ese sentido, Mendoza también reveló que Miranda se encuentra en Venezuela. “Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren, que recen o manden su energía por un milagro”, manifestó. A principios de año, El Heraldo de México reseñó que el cantante estaba hospitalizado en su país, y en aquella oportunidad, Nacho también pidió que oraran por él, lo que alertó a los fanáticos, pero no dio más detalles.

La última publicación que Chyno hizo en sus redes sociales fue en septiembre de 2021. En ella, explicaba que se alejaría de los escenarios por razones de salud, pero en ninguna parte del comunicado señaló cuál era su estado, ni qué padecía. El cantante pidió respeto y comprensión, a la vez que aseguró que no se rendiría y que lucharía hasta el final.

El comunicado Chyno Miranda hizo en sus redes sociales en septiembre de 2021 (Crédito: Instagram/@chynomiranda)

“He tenido días mejores que otros y controlar la ansiedad, vulnerabilidad, fragilidad y lo que esto conlleva se ha convertido en un reto complejo de afrontar. No daré ningún tipo de declaraciones al respecto y estaré alejado de mis redes sociales y de todo lo que me impida mantenerme enfocado”, expresó en el mensaje.

¿Por qué Chyno Miranda está enfermo?

En julio de 2020, Jesús Miranda dio positivo por Covid-19 y, desde entonces, su salud decayó de manera drástica, y las secuelas del virus hicieron mella en él. Se enfrentó a una fuerte depresión y estuvo en terapia.

El coronavirus le ocasionó una neuropatía periférica, y que lo afectó de forma tal que tuvo dificultades para hablar, caminar y otras habilidades motrices básicas. Este diagnóstico es un conjunto de síntomas causado por el daño a los nervios que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal. También sufrió una encefalitis por la que estuvo en coma inducido durante un tiempo.

Chyno Miranda habló en 2021 de las secuelas que padeció tras contagiarse de Covid-19

Durante el transcurso de 2021 y luego de la rehabilitación, Chyno mostró una mejoría notable. En julio, grabó un video que luego transmitieron algunos medios, entre ellos Telemundo, donde explicó cómo vivió los últimos meses. También se presentó con Nacho durante un concierto, encuentro que los fanáticos y famosos celebraron con emoción.