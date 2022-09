Fue a comprarse ropa a una reconocida marca y quedó atónito al ver cómo ordenaban las prendas: “Desagradable”

Las compras en tiendas departamentales y otros comercios suelen generar anécdotas tanto para clientes como para vendedores que pueden ser divertidas o desagradables. En relación a esto último, un usuario de TikTok expuso una acción de la marca GAP con la que quedó decepcionado. Se trata de Nick Ryan, quien compartió a través de su cuenta que acudió a ver la nueva línea de ropa Yeezy de Kanye West y encontró un detalle que lo sorprendió.

Con una cara de hartazgo y desilusión, el estadounidense (@nck.ryn) arremetió contra la manera de exhibir las prendas, ya que en lugar de estar colgadas en estantes y ordenadas por talles, la tienda decidió ponerlas en bolsas negras grandes. “Actualmente en GAP tienen la colección Yeezy Kanye y me parece tan extraño que te hace revisar bolsas de basura para encontrar lo que estás buscando”, mencionó Ryan.

A él le resultó incómodo que las prendas estuvieran de esa manera, pero lo que más le causó sorpresa fue el hecho de que los empleados del lugar le dijeran que no les permitían ponerlas en percheros, según lo que aseguró en su video viral que acumula más de un millón de reproducciones.

Un tiktoker expuso la incómoda manera de exhibir ropa de una tienda

Además, en información exclusiva que el tiktoker brindó a Daily Dot, dio a conocer que supuestamente los empleados habían recibido la orden directamente desde la marca del exesposo de Kim Kardashian sobre cómo mostrar específicamente cada uno de los artículos. Es decir, que la exhibición de bolsas fue una idea original y petición de la marca Yeezy.

La reacción de los usuarios al ver la ropa en bolsas

El joven se hizo viral de inmediato y recibió las reacciones de la comunidad virtual en las que sobresalió la sorpresa. Aunque también hubo personas que comenzaron a crear teorías de la razón por la que se había implementado ese polémico método.

“No parece que se esté vendiendo bien”, “Bueno, se moverá (la ropa) al estante de liquidación muy pronto”, “La gente se está tomando esto muy en serio. Victoria Secret literalmente tiene contenedores durante sus ventas y hace que usted y cientos más busquen lo que quieren”, se leía entre las reacciones más destacadas.

Así se veía la ropa en la tienda de GAP

Las especulaciones tampoco podían faltar: “Probablemente es divertido para los empleados, ya que no tienen que doblar nada”, “Leí que estaba destinado a funcionar como una instalación de arte centrada en las personas sin hogar. Les creeré, siempre tienen una visión”, “El marketing más honesto que he visto”, “Los sigo de cerca y dicen que hacen esto para ayudar a reducir los desechos plásticos. No hay etiquetas ni pegatinas en ningún artículo y las bolsas son reutilizables”, “Bien, bienvenido a trabajar en el comercio minorista. Siéntete cariño, no voy a ordenar eso por siete dólares la hora, gracias Kayne”, fue lo que dijeron los usuarios.

Desde la percepción de la última persona, esta medida serviría para favorecer a quienes trabajan en las tiendas porque no tendrían que dedicarle tiempo de su jornada a acomodar las prendas de Kayne. Destacó también que el pago por esta actividad era muy bajo.