Encontraron un sillón que iba a la basura y se sorprendieron por un detalle de casi mil dólares

Cada vez es más común encontrar en las redes videos en los que las personas se llevan una gran sorpresa al ver lo que se tira a la basura en Estados Unidos, sobre todo porque muchos objetos están todavía en buen estado. Un grupo de jóvenes decidió hacer esta operación de ir a hurgar en los desechos de otros y se encontró con algo impensado: un sillón, pero un detalle llenó al grupo de preguntas.

Fue a través de la cuenta del argentino @travel_luke donde expusieron el viaje de encontrar artículos entre los desechos. Recorrieron distintos barrios de Pembroke Pines en Florida, con el objetivo de mostrar a sus seguidores de TikTok los tesoros, pero la sorpresa se la llevaron ellos.

Al hacer su recorrido hallaron un sillón de color rojo que, en un principio no creían que estuviera en la basura. Al observarlo, quedaron perplejos por un detalle: estaba casi intacto y su valor en el mercado era de poco más de 900 dólares. Es decir, que una persona desechó el sofá sin importar que su tiempo de vida útil todavía era largo.

Recogieron la basura en Estados Unidos y se encontraron con un sillón en perfecto estado

Los otros objetos que se encontraron en la basura de EE.UU.

El sillón no fue suficiente para los creadores de contenido, ya que continuaron con su visita a este barrio para ver qué otros artículos podían recoger. Localizaron también un televisor, una freidora de aire, así como un mueble de estilo vintage en perfectas condiciones, una impresora nueva y un mini refrigerador.

Este es el sofá que se encontraron los tiktokers @travel_luke/TikTok

Ante eso los usuarios de la red social llenaron el clip con sus apreciaciones. La mayoría eran latinos que se sorprendieron de ver los objetos que el basurero se llevaría: “En Argentina no se tira nada, se vende, siempre y cuando esté en buen estado”, “Y yo perdiendo mi tiempo acá, cuando ahí está la fortuna en la calle”, “Creo que renuncio a mi trabajo y me voy a Estados Unidos”, “Yo con eso me armo mi casa en USA, me da ansiedad ver tantas cosas buenas”, fueron algunas de las opiniones.

Por otro lado, algunos contaron sus propias experiencias y una teoría de la razón por la que los estadounidenses desechaban pertenencias en buen estado: “Las botan porque es más barato que venderlas, porque vender algo usado y pagar el envío no es rentable”. “Yo una vez recogí una televisión y no servía”. “Me compraré una casa en Estados Unidos, por los muebles ya ni me preocupo”.

¿Qué pasa con lo tirado a la basura que nadie se lleva en EE.UU.?

Los habitantes de los barrios que suelen desechar muebles y otros electrodomésticos reciben el aviso de las autoridades desde un día antes sobre que un camión especializado en basura grande pasará por las calles a recoger los desechos.

Así es el camión que se lleva la basura que nadie recoge @travel_luke/TikTok

Las personas que deseen tomar algo de esa basura, como el sillón que encontraron los tiktokers, deben hacerlo antes de que el autobús triturador lo haga. De lo contrario, la unidad lo cargará y lo romperá en pedazos para poder llevárselo al basurero. Los creadores de contenido justamente mostraron el momento en el que la enorme máquina recogía algunos muebles.