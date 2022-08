Fue a trabajar a Estados Unidos con una visa TN y se encontró con una realidad que lo devastó: “Era duro”

Herbe Zapata, un mexicano de 28 años, fue víctima del sueño americano. Planeó mudarse a Estados Unidos para trabajar con la Visa TN, aquella que les da amparo a todos los profesionales temporales por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero no fue lo que esperó. Las condiciones laborales que le habían prometido no se cumplieron y sus deseos de obtener una mejor calidad de vida en el país norteamericano se truncaron. Lo que pensó sería la oportunidad de su vida, tomó otro tono: el de una pesadilla.

Todo comenzó cuando aplicó a una vacante en la plataforma de empleos de LinkedIn y le agendaron una entrevista remota. Después, se presentó en la sesión desde su casa en Tamaulipas, México, con la esperanza de que lo aceptaran y así poder mudarse al lugar de sus sueños. La compañía evaluó su nivel de inglés y también su capacidad como ingeniero.

Al poco tiempo, recibió una oferta de trabajo de la empresa Allswell. Le dieron el puesto de Production Engineer y un salario anual de 44.000 dólares. Él aceptó, pero no creyó que al llegar a su sitio de destino todo sería diferente. “No pude crecer... estuve trabajando con la empresa nueve meses y era duro”, explicó Heber en entrevista con Univisión 34 Atlanta.

Lo contrataron como ingeniero en Estados Unidos y después le cambiaron el puesto y la paga Pixabay

La gran estafa para los trabajadores en Estados Unidos

Una vez que recibió su contrato por parte de Allswell, se percató de que éste no tenía los datos que le habían ofrecido. En primer lugar, el cargo decía Maintenance & Production Technician y había una cláusula que señalaba: “Los puestos de trabajo pueden cambiar, debido a que actuales podrían cerrarse cuando el candidato llegue”.

También se agregaron algunas otras cláusulas, como una semana de vacaciones en julio y otra en diciembre, un año seguro en el que la compañía brindaría habitación y transporte al empleado y también un pago extra por trabajar en días feriados.

A pesar de que el contrato no coincidía, el hombre aceptó y emprendió camino hacia Estados Unidos. Sin embargo, todo el entusiasmo y la emoción de los primeros días desaparecieron apenas vio que las condiciones de vida no eran las que le habían prometido. “No tenía dónde dormir, no tenía ni una cama”, mencionó Heber.

El salario también estaba reducido. “Nos quitaban dinero de nuestro cheque sin ninguna razón... La empresa no nos daba seguro... la gente que se enfermaba tenía que aguantarse en su casa”, agregó.

Su trabajo en Estados Unidos era muy pesado y muy mal remunerado Pixabay

La inédita respuesta de la empresa

Luego de saber su caso, la cadena Univision 34 Atlanta habló con representantes de Allswell para hacerle unas preguntas sobre las condiciones laborales de la compañía. Ellos consideraron que les daban las mejores oportunidades a sus empleados.

Además, enfatizaron en que cualquier problemática que pudiera tener un trabajador, ya sea un desacuerdo relacionado en las tareas que desempeña o su salario, podía acudir a la oficina de Recursos Humanos.

“Ellos pueden dirigirse a RR.HH. y en su caso reportar a la Embajada de los Estados Unidos. Al momento que se les aprueba una TN visa, el Consulado les otorga toda la información necesaria para que ellos estén protegidos y no sean engañados”, enfatizó la empresa al medio citado.