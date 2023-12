escuchar

Una mujer, residente de Louisiana, en Estados Unidos, dejó a muchos impactados con su historia. Hace cinco años sintió un fuerte dolor de cabeza que la llevó al hospital y, cuando despertó, todos sus recuerdos de las últimas décadas se habían ido de una forma que los especialistas no se explican. En su interior, ella pensaba que era una chica de 18 años que asistía a la escuela.

Kim Denicola tenía 56 años cuando pasó por la experiencia que le cambió la vida por completo. En octubre de 2018, salía de un estudio bíblico y sintió un intenso dolor de cabeza, acompañado de visión borrosa. Llamó a su esposo para comentarle sus malestares, quien le dijo que lo mejor era ir a urgencias, así que unos amigos la llevaron. Lo siguiente que ella recuerda es estar en la cama del hospital.

Kim Denicola tenía 56 años cuando se quedó sin sus recuerdos de más de tres décadas WAFB

Qué le pasó a Kim Denicola, la mujer que se quedó sin sus recuerdos de más de 30 años

En una entrevista que dio Denicola para WAFB, hace cinco años, comentó que recordaba estar acostada, mientras una enfermera intentaba ponerle medicamento. “Ella dijo: ‘¿Sabes qué día es hoy, en qué año estás?’. ‘Sí, 1980′. Y ella respondió: ‘¿Puedes decirme quién es el presidente?’. ‘Sí, Ronald Reagan’. Y ella se detuvo de inmediato”, describió.

La mujer contó que un médico llegó rápidamente y volvió a preguntarle, lo que le hizo darse cuenta de que algo andaba mal. Cuando su marido le agarró la mano, no tenía idea de quién era y todo se sentía confuso. “Las rondas de exploraciones y exámenes no revelaron ninguna razón obvia para su repentina y extensa amnesia”, expresó.

Kim Denicola, de ahora 61 años, todavía no recupera la memoria Captura de pantalla WAFB/YouTube

Denicola fue diagnosticada con amnesia global transitoria o TGA, pero el médico aseguró que su caso era extremadamente inusual. Tasha Shamlin, la especialista que la atendió, señaló para el medio citado que “ella estaba en un lugar donde no recordaba las computadoras”, ya que la pérdida de memoria la había retrotraído a la década de 1980 o 1990.

De acuerdo con la National Library of Medicine, la TGA es una amnesia de inicio agudo que es temporal y generalmente ocurre en personas de mediana edad y mayores. Explican que, a menudo, se da por una actividad particularmente extenuante, eventos de alto estrés, pero puede observarse también con migrañas. Algunos han sugerido una asociación con antecedentes de enfermedad cardíaca previa.

“Descubrí que estaba casada y tenía dos hijos”

“Es alucinante”, dijo la mujer de Louisiana, que al despertar descubrió que estaba casada, tenía dos hijos biológicos, dos niños bajo su crianza, que eran sus sobrinos, y tres hijastros. Sin embargo, no tenía idea de quiénes eran, dado que en su memoria no existían. Además, se enfrentó a otra angustia por la muerte de sus padres y su único hermano.

La mujer descubrió al despertar que estaba casada y tenía hijos Captura de pantalla WAFB/YouTube

“Se han ido, pero con los demás voy a aprender qué hacer y cómo ser su madre a los 18 años”, señaló Denicola en 2018. David, su esposo y su hijastro, Matthew, la ayudaron a llenar los vacíos de su memoria con fotos y anécdotas. Además, le enseñaron a usar computadoras y teléfonos celulares.

“Los televisores ahora son inteligentes. El que recuerdo era una caja que estaba apoyada contra una pared y teníamos que levantarnos e ir a cambiar de canal”, explicó la mujer.

Tras cinco años, qué ha pasado con la mujer que perdió la memoria

Previo a las fiestas de Navidad. Cinco años después, los reporteros de WAFB volvieron con Denicola para ver su progreso. Sin, embargo, todo parece igual y los médicos no le dan esperanzas ni le pueden decir con certeza qué fue lo que le ocurrió.

Ahora, leer sus propios diarios es como enterarse de la vida de otra persona. “Es increíble para mí, como probablemente lo sea para otras personas. Nunca en mis sueños más locos me levanté y fui a un estudio bíblico y pensé que iba a despertar en el hospital y que iba a tener 60 años”, expresó.

La mujer destacó que este no ha sido un viaje fácil, pero destacó que hace lo único que puede: seguir adelante. “Puede que haya perdido mis recuerdos, pero ¿adivinen qué? Podemos hacer otros nuevos (...) No puedo estar enojada y amargada, porque el buen Dios me dejó aquí por una razón. Sea lo que sea, estoy segura de que me lo hará saber de una forma u otra. Y tal vez sea esto, tal vez sea para decirle a la gente que no tienes que rendirte”, cerró.

