Una joven originaria de Seattle, Estados Unidos, pagó un extra por disfrutar de más espacio para las piernas y un asiento más comodidades en la primera clase de un avión, pero cuando estaban a punto de partir, le pidieron ceder su lugar para que un niño pudiera viajar con el resto de su familia que también iban en la misma categoría; su respuesta sorprendió a algunos usuarios en las redes sociales, pero también recibió elogios por defender su posición ante una mala planificación de los otros pasajeros.

En uno de sus viajes del último verano, la mujer que se hace llamar Sabra, se encontró en esta disyuntiva y ella misma compartió un video en su cuenta de TikTok @lifewithdrsab para informar su sentir tras haber rechazado la petición de la azafata y de la familia: “No soy un ser humano terrible”, refirió en su clip.

Como parte de su justificación, mencionó que ella pagó un boleto de avión más caro para poder viajar en primera clase y no estaba dispuesta a cederlo por una mala gestión de los padres, que compraron un pasaje de categoría inferior para uno de sus hijos. En su opinión, los otros pasajeros debieron ser los que se movieran a la cabina regular para poder viajar en grupo.

La mujer, según su material publicado, es graduada de la Universidad de Washington y es médica de profesión. Como parte de su crónica del incidente, también abrió el diálogo con la audiencia digital: “¿Habrías cedido tu asiento?”, cuestionó a los espectadores, “Además, el niño tenía como 13 años”, escribió la viajera en su publicación de la red social.

El debate no se hizo esperar y buena parte de los usuarios le dieron la razón: “Pues me parece normal, o sea, ella ha pagado dinero para sentarse ahí, si tanto se querían sentar con su hijo, debieron haber comprado un sitio juntos”; “Ahhh... si el niño estaba en económica, ¿por qué los padres no cambiaron sus fantásticos asientos para estar con él?”, comentaron algunos; incluso una persona más atinó a citar un episodio de la serie de televisión Padre de familia: “Recuerdo que Stewie dijo: ‘Señora, su mala planificación no constituye una emergencia para mí. Lo verá en París. Siéntese’”.

En pocos días, el video acumuló casi 18 millones de reproducciones en TikTok y más de 1,7 millones de ‘Me gusta’. Este incidente plantea una interesante cuestión sobre los límites de la cortesía y la consideración hacia los demás en situaciones donde se ha pagado un precio premium por un servicio. El impacto por lo sucedido causó tal revuelo que, en publicaciones más recientes, la gente continúa manifestando su apoyo.

La viajera frecuente defendió que ella pagó más por su asiento de categoría premium @lifewithdrsabra / Instagram

¿Qué tan caro es un pasaje de primera clase en EE.UU.?

La diferencia de precio entre un pasaje de avión de primera clase y la clase turista puede ser muy significativa. Según referencias disponibles en los sitios de las principales aerolíneas de EE.UU., el costo del asiento premium puede ser de entre dos y seis veces más que uno regular.

La brecha de costos se debe a que la primera clase ofrece comodidades como asientos más espaciosos, pantallas personales, conexión ilimitada a Internet, duchas de hidromasaje, baño privado, variedad de comidas y bebidas, etc. Además, los pasajeros premium tienen prioridad al facturar, embarcar y desembarcar, y acceso a salas VIP en los aeropuertos.