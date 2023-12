escuchar

La Navidad se adelantó para un médico y su equipo con una inesperada visita. Santa Claus viajó a un hospital localizado en Houston, Texas, para homenajear y agradecer a los especialistas que le salvaron la vida en septiembre de este 2023, luego de sufrir un desgarro en la arteria aorta, la más importante del cuerpo, lo que lo llevó a tener que ser intervenido de urgencia.

Dennis Vaughan, de 74 años, es un soldador jubilado que ha desempeñado el papel de Santa Claus durante un tiempo. Junto a su esposa, el hombre de barba blanca visita regularmente ferias navideñas, iglesias, guarderías y escuelas durante las vacaciones, para hacerle pasar un momento de felicidad a los pequeños y también a algunos adultos que lo recuerdan con cariño.

El hombre, de 74 años, ha desempeñado el papel de Santa Claus durante los últimos años para llevar felicidad a los niños en Navidad Cortesía Dennis Vaughan vía FOX News

Santa Claus agradece a los médicos que lo salvaron

Vaughan, vestido como lo dicta la tradición decembrina, estaba acompañado de su hija y su nieta en su momento de dar las gracias. Debido a que su esposa estaba enferma, no pudo asistir a la reunión, de acuerdo con People. En el helipuerto del Memorial Hermann-Texas Medical Center, ubicado en Houston, se encontró con el cardiólogo Anthony Estrera y la tripulación de Life Flight, quienes fueron los encargados de salvarle la vida en septiembre de este año.

El hombre abrazó a su médico y al equipo. Según compartió, solo anhelaba compartir su felicidad con las personas que lo salvaron: “Para mí era importante darles las gracias”, dijo a Fox News.

Qué le pasó a Papá Noel

El 8 de septiembre, Santa Claus estaba en el garaje antes de una cita con su médico. Cuando se disponían a salir, su esposa volvió corriendo a la residencia para preparar su bolso y vio que su esposo estaba inconsciente. “Fue muy aterrador. Yo sabía que algo estaba mal”, explicó Linda Vaughan a People. Su nieto la ayudó a llevarlo a la casa y a llamar al 911.

Vaughan fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde se determinó que había tenido una disección aórtica, o un desgarro en la aorta. De acuerdo con Mayo Clinic, “es una afección grave en la que se produce un desgarro en la capa interna de la arteria más importante del cuerpo”. A menudo es mortal. En el caso del hombre, el desgarro provocó una hemorragia interna alrededor del corazón.

“Pensaron que había muerto porque estaba muy pálido y estaba perdiendo sangre”, narró la esposa de Vaughan al medio citado. El cardiólogo que atendió a Santa Claus, afirmó que cuando llegó hasta ellos “ya estaba casi muerto”. Y agregó: “Probablemente habría fallecido en 30 minutos o menos”.

Papá Noel abrazó al médico que le salvó la vida y agradeció al equipo que lo trasladó al hospital de Houston, Texas Memorial Hermann Health System vía FOX News

Anthony Estrera, profesor y presidente de UTHealth Houston y Memorial Hermann Heart & Vascular, recordó el día en que el hombre llegó hasta su sala: “Tenía barba, se parece a Santa”, pensó en ese entonces. Sin embargo, para realizar la cirugía era necesario quitarla. “Antes de operarlo me dijo: ‘Por favor, no me cortes la barba’”. Entonces, el personal la trenzó para mantenerla fuera de peligro.

El médico realizó la cirugía de emergencia y reemplazó la aorta desgarrada con un injerto. “Fue un esfuerzo de equipo absoluto: todo tenía que funcionar perfectamente”, señaló: “El señor Vaughan tenía muchos ángeles cuidándolo ese día”. Por su parte, Santa Claus comentó: “Si hubiera sido mi momento de irme, habría hecho las paces con Dios”.

Ahora, Papá Noel necesitará controlar su presión arterial, señaló el médico, ya que puede afectar las fuerzas de tensión en la pared aórtica. Seguir una dieta saludable y evitar fumar también ayudará a prevenir futuros eventos cardíacos: “No tiene grandes restricciones, aunque probablemente no debería levantar bolsas de 45 kilos ni nada por el estilo”.

