Fue diagnosticada con una rara enfermedad autoinmune, usa peluca y ahora compite en el Miss Universo: la historia de Mara Topic

Mara Topic, una joven de 30 años nacida en Guayaquil, representará a Ecuador en el certamen Miss Universo 2024. Su participación en el evento, que se realiza en México la noche de este sábado 16 de noviembre, destaca no solo por la belleza y talento de la modelo, sino también por su historia. En sus palabras, es de resiliencia, debido a su diagnóstico de una enfermedad autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto.

A pesar de los desafíos que enfrentó, la joven convirtió su experiencia en una plataforma para inspirar a otros y romper estigmas. Desde que ganó el título de Miss Universo Ecuador en junio de 2024, ha utilizado su posición para promover la aceptación personal y destacar la importancia de la resiliencia.

Mara Topic, oriunda de Guayaquil, Ecuador, competirá el 16 de noviembre en el certamen de belleza Miss Universo que se llevará a cabo en México Foto Instagram @maratopic

¿Quién es Mara Topic?

Mara Topic nació en Guayaquil, Ecuador, de madre ecuatoriana y de padre de origen croata. A los 18 años, se mudó a Los Ángeles, California, para perseguir sus metas profesionales en la industria del cine, donde trabajó como directora y productora. Su hermano, Jan Topic, fue candidato presidencial en las elecciones de Ecuador en 2023, lo que la sitúa en el centro de una familia con un perfil público notable.

En el ámbito del modelaje y los concursos de belleza, Topic se distinguió por su presencia elegante y por llevar con orgullo su historia. Fue coronada como Miss Universo Ecuador en Machala, en una gala que marcó el inicio de su camino hacia el certamen internacional.

La reina de belleza le hace frente a los estigmas y ratifica su uso de peluca como un acto de resiliencia Foto Instagram @maratopic

¿Qué enfermedad tiene Mara Topic, Miss Universo Ecuador?

Topic padece la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que afecta la glándula tiroides. En este, el sistema inmunitario ataca las células de la tiroides, lo que puede provocar una disminución en la producción de hormonas esenciales para el cuerpo. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), esta es la causa más común de hipotiroidismo y afecta aproximadamente a 5 de cada 100 personas en EE.UU.

Uno de los síntomas más visibles en Topic es la pérdida de cabello, que la llevó a incursionar en el uso de pelucas. En entrevistas, la reina de belleza ha compartido cómo este diagnóstico impactó su vida y cómo logró enfrentarlo. “Mi mamá notó que mi pelo se caía más de lo normal. Aunque al principio pensé que siempre había tenido poca cantidad, ella insistió en que me hiciera estudios médicos”, explicó.

Al hablar de su experiencia en el programa Hoy Día de Telemundo, la joven enfatizó que el uso de peluca no busca ocultar su enfermedad, sino mostrar su fortaleza y resiliencia. “La peluca no me define. Es una herramienta que refleja mi valentía para seguir adelante, buscando la belleza interna y perseverando en mis sueños”, expresó.

El camino de Topic hacia el Miss Universo no fue fácil, pero su enfoque positivo y su mensaje de superación personal resonaron entre sus seguidores. “Quise ser honesta sobre mi enfermedad porque sentí que contar mi historia podría inspirar a otras mujeres que también enfrentan desafíos parecidos”, dijo.

Fue la modelo la que decidió compartir públicamente su diagnóstico para eliminar el estigma asociado con el uso de pelucas y las condiciones autoinmunes. “No quería que un día se me cayera la peluca y que así las personas se enteraran. Preferí contar mi historia y ser transparente desde el principio”, afirmó.

De acuerdo con los NIH, con el tiempo, la enfermedad de Hashimoto puede llevar al hipotiroidismo, una disminución de la actividad tiroidea que afecta funciones clave del cuerpo, como el metabolismo, la digestión, la memoria y retención de información y la regulación de energía.

Esta puede aparecer en cualquier edad, aunque las mujeres de mediana edad son más propensas a padecerla. MedlinePlus agrega que la condición comienza lentamente y puede tardar meses o incluso años en ser detectada y para que se puedan ver señales en donde los niveles de la hormona tiroides sean menores a lo normal.

Los síntomas comunes de la enfermedad de Hashimoto:

Pérdida de cabello

Cansancio persistente

Aumento de peso leve

Intolerancia al frío

Piel seca

Menstruaciones irregulares o abundantes

El tratamiento para esta enfermedad suele incluir el reemplazo hormonal para compensar la reducción de las hormonas tiroideas. Aunque es una condición crónica, con el manejo adecuado las personas pueden llevar una vida normal.

En el marco de Miss Universo, Mara Topic ha utilizado su experiencia para destacar la importancia de enfrentar las dificultades con resiliencia. Su mensaje se alinea con el espíritu del certamen, que en los últimos años ha valorado a las concursantes que comparten historias personales significativas.

Cuándo será Miss Universo 2024

El 16 de noviembre se podrá seguir el concurso a través de Telemundo y en simultáneo en la aplicación de la cadena de televisión.