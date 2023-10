escuchar

La mayoría de los reclutadores o empresas de colocación de trabajo se esfuerzan en destacar las bondades de elaborar un buen curriculum vitae para convertirse en el candidato ideal. Sin embargo, un exreclutador de Google compartió algunos consejos para que los aspirantes también analicen a la empresa y hagan preguntas clave para descubrir si la oferta de trabajo es buena o no.

¿Cuál es el problema número uno?

Realizar una evaluación general sobre la compañía y el puesto de trabajo son de las principales tareas que un candidato debe realizar antes de firmar el contrato, además de las preguntas sobre el horario de la jornada laboral, el salario, las prestaciones, vacaciones y la seguridad social, así como lo relacionado con las personas que serán sus jefes y compañeros de oficina. “Preguntar a sus entrevistadores acerca de sus problemas más críticos le brinda la oportunidad de ver si, en el terreno, este es realmente el trabajo que desea hacer”, explicó Nolan Church, exreclutador de Google, en un artículo de CNBC. Esta herramienta podría evitar que la frustración y el desencanto lleguen antes de tiempo.

La pregunta sobre las crisis más frecuentes de la vacante y la tarea más urgente permiten al candidato darse una idea de sus funciones. “¿Realmente quieres resolver ese tipo de problemas?”, señaló Church, quien ahora se desempeña como ejecutivo de talentos en la compañía Continuum. Una vez claro el panorama, lo que sigue es investigar sobre el equipo de trabajo. “¿Están abiertos a nuevas ideas?, ¿o están estancados en sus caminos?”.

Antes de firmar un contrato de trabajo, recomiendan investigar sobre los problemas más frecuentes de la empresa Unsplash

Cuando se tiene claro cuáles son los problemas más apremiantes y los que se deben resolver con urgencia se podrán visualizar los caminos más seguros que llevarán al éxito. “No abriríamos un nuevo puesto a menos que hubiera más problemas que resolver”, aseguró Church. De esta manera, señaló el experto, se pierde menos tiempo tratando de averiguarlo todo en los primeros días de trabajo: “La siguiente pieza es cómo conseguir victorias rápidas”.

Tener claros los problemas más urgentes en un puesto de trabajo permitirá ser más acertivo con las soluciones Unsplash

La peor respuesta que un postulante puede dar en una entrevista de trabajo

Conseguir una entrevista para un puesto de trabajo es una de las oportunidades más deseadas por miles de personas que buscan un nuevo empleo. Sin embargo, con una sola respuesta todo se podría venir abajo. Angela Santone, vicepresidenta ejecutiva senior de recursos humanos de la compañía AT&T, se ha desempeñado más de 20 años en el departamento de Recursos Humanos y contó cuál es la peor respuesta ante esta pregunta: “¿Cuéntame sobre una vez en la que cometiste un error y qué aprendiste de ello?”.

Desde su perspectiva, según mencionó en otra ocasión a CNBC, lo peor que se puede hacer es quedarse callado. “Siempre me ha sorprendido cuando le hago esa pregunta a la gente y me dicen: ‘No se me ocurrió ninguna’”, comentó: “Todos somos humanos, todos cometemos errores”. El riesgo principal de quedarse callado o no responder es parecer poco humilde. “Hay una línea delicada entre la arrogancia y el orgullo”, agregó la experta: “Hay que tener cuidado de mostrarse de una manera auténtica y real”.

