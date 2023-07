Fueron a un Airbnb en Miami y se asustaron al ver ‘una cámara’ escondida en un lugar insólito

escuchar

Dos mujeres que estaban de vacaciones en Miami decidieron hospedarse en un Airbnb con la esperanza de encontrar un lugar seguro. Sin embargo, al llegar a la habitación, descubrieron un extraño dispositivo parecido a una diminuta cámara en uno de los focos del cuarto, lo que encendió sus temores más profundos y decidieron llamar a la policía que investigó la escena.

Al llegar al lugar, un par de oficiales llevaron a cabo una minuciosa revisión, pero al final determinaron que no había nada que pudiera perjudicar a las mujeres, por lo que se retiraron, según compartió @katelyn_boss19 en sus redes sociales. La mujer publicó su historia y explicó que los policías no llegaron a un acuerdo: uno les dijo que no se preocuparan, mientras que el otro estaba convencido de que había una cámara.

Descubrió cámaras en su Airbnb y llamó a la policía

En las imágenes se puede observar un portalámparas vacío dirigido hacia el espejo de la habitación, que a su vez enfoca a una cama. La combinación de estos elementos hace que se note una distribución muy diferente a la de las otras luces. Las mujeres contaron que primero decidieron no hacer nada y luego pensaron en llamar al anfitrión para pedirle que arreglara la supuesta “luz rota”.

Después de la inspección policial, decidieron quedarse en el lugar, pero luego surgieron otras molestias como la suciedad y el mal estado del alojamiento que fueron definitivas para motivarlas a buscar otro sitio.

Los reproches por “distraer” al 911 por una supuesta cámara

El primer video donde Katelyn Boss expuso su historia alcanzó 15 millones de reproducciones en TikTok y más de 2400 comentarios. Entre las reacciones de los usuarios, muchos criticaron que las jóvenes llamaran a la policía ante sus sospechas. “Ok, ¿llamaste al 911 por una cámara? Solo vete. No le hagas perder el tiempo al 911″, opinó una persona. “Cámbiate literalmente de sitio o intenta disimularlo con algo de ropa”, recomendó alguien más.

La tiktoker no tardó en responder a la audiencia en otras publicaciones de la red social: “Estamos en Miami, somos chicas, supongo que me entienden, y si esto era una cámara en vivo y realmente lograron vernos, quién sabe si habrían mandado a alguien a atacarnos”, escribió. “Estábamos asustadas y pensamos rápido. Hicimos lo que creímos que teníamos que hacer”, complementó.

“No teníamos ni idea de si se trataba de una cámara en directo. No teníamos ni idea de si alguien nos estaba viendo”, relató. “Si se trataba de una cámara en directo y nos veían... quién sabe si habrían enviado a alguien para venir a intentar atacarnos. Nunca se sabe (cuando se trata de) ese tipo de situaciones”, concluyó.

La ubicación de la supuesta cámara era estratégica para permitir una visión completa de la cama de la habitación @katelyn_boss19 / TikTok

Consiguieron un reembolso

En otro video publicado días después, la tiktoker informó que recibieron un reembolso completo por parte de la aplicación de alojamientos y la empresa les dijo que el caso se cerraría, aunque no detallaron si encontraron algo irregular en la propiedad o no.

“Sé que no todo el mundo es tan afortunado como nosotras consiguiendo un nuevo lugar con reembolso completo. Sé que eso no es normal y estamos extremadamente agradecidas por todo lo que nos pasó. Somos afortunadas como mujeres en el mundo”, expresó Boss en su publicación más reciente. “Quiero dar las gracias a todos los que fueron tan amables con nosotras y entendieron la razón por la que estábamos tan asustadas”, complementó.

LA NACION