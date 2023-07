Se sacó una foto con Messi en su trabajo en Miami y su reacción se hizo viral

escuchar

Desde el momento en que aterrizó en Miami, Lionel Messi se volvió el imán de las miradas en cada sitio de la ciudad que recorre. Por la sencillez que lo caracteriza, no resultó muy complicado para los fans conseguir una foto con el astro rosarino, antes de verlo en acción sobre el césped de Inter Miami. Uno de ellos fue el empleado de un restaurante, quien se emocionó al extremo cuando logró acercarse y saludar al astro argentino.

En la instantánea que el joven, Brandon López, compartió a través de todas sus redes sociales, se observa al 10 de Argentina, mientras sonríe a la cámara junto al trabajador en lo que parece ser la trastienda del establecimiento, a donde habría llegado a comprar comida. Más allá de ese momento, lo que llamó la atención de los usuarios fue la reacción del chico, que captó en un video difundido en TikTok.

Un empleado se emociona al extremo al tomarse foto con Messi

“¡Lo toqué! ¡Toqué a Messi, toqué a Messi!”, dice el entusiasta el chico, mientras sonríe de oreja a oreja al presumir su hazaña a los compañeros de trabajo. “Perdón, pero estaba muy emocionado”, expresa al inicio del clip, que está a punto de alcanzar las cinco millones de reproducciones. La alegría incluso se extendió a los comentarios de sus publicaciones: “Puedes morir en paz, hermano”, “El sueño de todos”, escribieron otros usuarios.

La imagen de Messi, en una pose relajada, con ropa casual, en bermudas y sandalias, fue ampliamente replicada para alabar la manera en la que el nuevo delantero de Inter Miami se mantiene cercano a sus fans, a pesar de ser considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos.

Aunque pasaron varios días desde el encuentro, Brandon López aún no puede contener su emoción y utilizó su épica foto para crear varios clips con diferentes ambientaciones musicales que publica en su cuenta de TikTok @brandonlopez1305, que en conjunto ya suman casi 6,5 millones de reproducciones.

Aunque es guatemalteco de nacimiento, en varias publicaciones Brandon López presume de su fanatismo por la albiceleste @brandonnlopezz_ / Instagram

Conoció a Messi hace dos años, pero no hubo foto

Aunque no reveló en qué comercio trabaja, el chico compartió que ya había tenido la suerte de coincidir con el astro argentino en el mismo establecimiento. “A Messi lo conocí hace dos años, en el mismo trabajo, y bueno, no me tomé la foto porque estaba comiendo justo cuando él salió”, narra en uno de los clips posteriores a su repentina fama en las redes.

En su historia, López cuenta que esta nueva oportunidad de encontrarse con el recién llegado a Inter Miami se dio a partir de un hecho fortuito, dado que tuvo que cubrir a otro compañero que no podía ir a trabajar ese día. Al enterarse de la visita de La Pulga, el empleado ausente no podría creer el encuentro que se había perdido: “No puede ser, me quiero morir”, escribió a través de un chat del equipo.

López, quien es originario de Guatemala pero se describe como fiel fan de la selección argentina en varias publicaciones de sus redes, promete contar otros aspectos de la historia que lo llevó a posar junto a Messi en sus próximas publicaciones.

