Fuerte caída del petróleo a pesar de ataque en el estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo cerraron este viernes con fuertes caídas, mientras los buques continuaban transitando por el estrecho de Ormuz, a pesar del ataque del día anterior a un carguero que llevó a la ONU a suspender su programa de evacuación

El crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en agosto, cayó un 4,33% hasta los 71,99 US$ por barril, volviendo a precios comparables a los previos al conflicto en Oriente Medio

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en el mismo mes, descendió un 3,74% hasta los 69,23 US$ por barril

Irán advirtió reiteradamente contra cualquier tránsito por el estrecho sin su autorización. El jueves un carguero fue atacado en esa vía clave para el comercio mundial de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes ese ataque como una "estúpida violación" del alto el fuego con Teherán, atribuyéndolo a un dron iraní

Sin embargo, "el tráfico marítimo (...) continúa sin mayores interrupciones", lo que está impulsando el descenso de los precios del petróleo, explicaron analistas de IG

Tras un máximo de 57 buques el miércoles —entre ellos petroleros, gaseros y otros que transportaban mercancías como fertilizantes—, al menos 42 transitaron por el estrecho el jueves, según la plataforma de seguimiento Kpler

Este flujo es mucho mayor que el registrado durante toda la guerra en Oriente Medio

"Aunque suspendimos la evacuación ayer (jueves), algunos buques siguen transitando por la parte sur del estrecho de Ormuz", declaró este viernes en rueda de prensa el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez

La demanda china se mantiene por debajo de los niveles previos a la guerra, y Estados Unidos levantó las sanciones al comercio de hidrocarburos iraníes

Irak solicitó a su vez a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que aumente sus cuotas de producción para compensar las pérdidas sufridas durante la guerra en Oriente Medio, según informó el Ministerio de Petróleo iraquí el jueves