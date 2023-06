Fuertes imágenes de cómo soldados ucranianos aniquilan a rusos en la trinchera

escuchar

Después de varios días de intensos combates, fuentes militares de Ucrania confirmaron a las agencias de noticias europeas que durante el fin de semana habían logrado retomar el control de la localidad de Piatykhatky, que se ubica en la región meridional de Zaporiyia, una de las victorias más significativas en la contraofensiva tras la invasión de Rusia en la zona.

Junto con este anuncio oficial, circularon fuertes imágenes del momento en el que las fuerzas especiales de Ucrania encontraron una trinchera del enemigo, donde sorprendieron a una decena de militares rusos y procedieron a liquidarlos.

Los soldados ucranianos liquidaron a sus rivales rusos en una trinchera

“Los soldados entraron por la retaguardia en las trincheras enemigas en dirección sur y mataron a 10 ocupantes. El grupo de combate de las Fuerzas Especiales tomó al enemigo por sorpresa. Algunos soldados enemigos intentaron resistir. Pero, como se puede ver en el video filmado por uno de nuestros soldados, no tuvieron éxito”, detallaron las autoridades ucranianas a través de un canal de Telegram, donde suelen difundir novedades del combate.

El cambio de control en la región de Zaporiyia también fue confirmado por un portavoz de las autoridades prorrusas de la zona, Vladimir Rogov, en declaraciones que difundió Europa Press: “Las Fuerzas Armadas de Ucrania han conseguido el control operativo de Piatijatki tras completar la aproximación desde el oeste y con cientos de cadáveres detrás”.

Este logro de Ucrania ocurrió justo al cumplirse 480 días de conflicto armado en un punto importante que se encuentra a unos 10 kilómetros al este de la ciudad de Vasilievka, situada a su vez a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Zaporiyia. Rusia se ha anexionado formalmente la región de Zaporiyia, pero tanto su capital homónima como otras partes del territorio continúan bajo control ucraniano, explicó la agencia de noticias referida.

¿Cómo va la guerra en Ucrania?

Aunque tuvieron que reconocer la derrota en Piatykhatky, el líder de las operaciones rusas aseguró que continúa la resistencia de Rusia en la zona que todavía mantienen bajo control en su mayoría. “En este momento las posiciones más avanzadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania están en semicírculo, por lo que están a merced de quedar rodeadas y ser destruidas”, detalló en su comunicación a los medios.

Ucrania bombardeó un importante almacén de municiones ruso

Mientras tanto, Ucrania ha informado de combates en varios puntos del frente y la vocera del presidente Volodímir Zelenski difundió en su cuenta de Twitter @IuliiaMendel imágenes con grandes explosiones de lo que sería un bombardeo contra un importante almacén de municiones de Rusia cerca de la región ocupada de Jersón y que sería estratégica porque ahí se localiza un puente que conecta Crimea con los territorios invadidos al norte del mar de Azov.

“Nuestras fuerzas armadas dieron un buen golpe en el pueblo de Rykove, distrito de Henichesk, dijo Serhiy Bratchuk, portavoz de la Administración de Odesa. “Los avances hasta ahora se han producido a costa de vidas ucranianas y equipo occidental avanzado, pero los analistas militares advierten que podría llevar semanas o meses dimensionar el éxito de la contraofensiva”, reportó The New York Times en una crónica de los últimos avances en la contraofensiva donde refieren que no pudieron verificar la veracidad del video ni obtener una declaración de la contraparte rusa.

LA NACION