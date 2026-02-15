Fuerzas de EEUU capturan en el océano Índico petrolero que escapó del bloqueo en el Caribe

Fuerzas estadounidenses interceptaron en el océano Índico a un petrolero que escapó del bloqueo en el Caribe ordenado por el presidente Donald Trump contra buques sancionados que entren o salgan de Venezuela, informó el Pentágono.

"El Verónica III", de bandera panameña, "intentó burlar el bloqueo del presidente Trump, y esperaba poder escapar. Lo seguimos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo neutralizamos", indicó el Pentágono en un mensaje publicado este domingo en X.

La publicación incluye un video de las fuerzas estadounidenses abordando un helicóptero y luego el buque cisterna.

Una semana atrás el Pentágono interceptó el Aquila II de forma similar.

En diciembre, Trump ordenó un "bloqueo" de los buques petroleros sancionados que se dirigían hacia y desde Venezuela. Al menos nueve barcos fueron incautados desde entonces.

Esos barcos representan sin embargo una pequeña fracción del número total de buques de la "flota fantasma" sancionados que operan en todo el mundo para evadir las sanciones y que llegarían a ser unos 800, según un alto oficial de la Guardia Costera estadounidense.

El Verónica III zarpó de Venezuela el 3 de enero, el mismo día en que las fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro tras invadir territorio del país sudamericano.

El buque, que transportaba alrededor de 1,9 millones de barriles de petróleo, según TankersTrackers.com, está incluido en la lista de sanciones estadounidenses relacionadas con Irán, de acuerdo al sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos.

"El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de movimiento en el ámbito marítimo", declaró el Pentágono en X.