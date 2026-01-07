Fuerzas de EEUU intentan apoderarse de petrolero ruso en el Atlántico (medios)

Las fuerzas armadas de Estados Unidos llevan a cabo el miércoles una operación en el Atlántico Norte para apoderarse de un petrolero bajo bandera rusa, perseguido desde hace varios días por Washington, según medios de comunicación estadounidenses.

La operación, reportada por Fox News y CNN, se produce pocas horas después de informaciones de prensa según las cuales Rusia mandó al menos un submarino para escoltar el buque, oficialmente vacío.

Conocido inicialmente como el Bella 1, este petrolero es perseguido por Washington desde que evadió un bloqueo parcial en las costas de Venezuela y frustró un intento de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense el 21 de diciembre.

El buque fue renombrado en plena navegación como Marinera, y pasó a enarbolar bandera rusa.

El petrolero se encontraba el miércoles hacia las 07H00 GMT en la zona económica exclusiva de Islandia, tras una travesía del océano Atlántico en aguas internacionales, según los datos de seguimiento marítimo de Bloomberg.

Estados Unidos había anunciado a finales de diciembre, antes de capturar al presidente Nicolás Maduro en Caracas, la puesta en marcha de un bloqueo naval alrededor del país contra petroleros sancionados por el Departamento del Tesoro.

Ya han incautado dos, que Washington sospecha que transportaban petróleo venezolano sometido a sanciones.