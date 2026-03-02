Ganadores en las principales categorías de los Premios de los Actores de Hollywood

A continuación la lista en las categorías clave de los Premios de los Actores de Hollywood, que fueron entregados este domingo en Los Ángeles.

"Pecadores" ganó el principal honor de la noche, concedido al mejor elenco, lo que impulsa su campaña por los Óscar que cierran la temporada de premios y cuyo cuerpo votante aún está decidiendo.

En las categorías de televisión del Sindicato de Actores SAG-AFTRA triunfaron "The Pitt" y "The Studio".

- CINE -

Mejor elenco en una película: "Pecadores"

Mejor actor protagonista: Michael B. Jordan, "Pecadores"

Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley, "Hamnet"

Mejor actor de reparto: Sean Penn, "Una batalla tras otra"

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan, "La hora de la desaparición"

Mejor elenco de dobles de acción: "Misión imposible: Sentencia final"

- TELEVISIÓN -

Mejor elenco en una serie dramática: "The Pitt"

Mejor actor dramático: Noah Wyle, "The Pitt"

Mejor actriz dramática: Keri Russell, "La diplomática"

Mejor elenco en una serie de comedia: "The Studio"

Mejor actor de comedia: Seth Rogen, "The Studio"

Mejor actriz de comedia: Catherine O'Hara, "The Studio"

Mejor actor de miniserie: Owen Cooper, "Adolescencia"

Mejor actriz de miniserie: Michelle Williams, "Dying for Sex"

Mejor elenco de dobles de acción en comedia o drama: "The Last of Us"