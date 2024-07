Ganó el Pulitzer por exponer la corrupción en Mississipi y ahora enfrenta la amenaza de la cárcel

Escuchar

La periodista Anna Wolfe ganó el Premio Pulitzer al periodismo en 2023 gracias a una investigación en Mississippi que sacó a la luz como el entonces gobernador había desviado 77 millones de dólares. Ese trabajo, publicado en Mississipi Today, ahora la puede llevar a ella y a su editor a la cárcel, debido a que el exmandatario estatal presentó una denuncia judicial.

Oriunda de Tacoma, en Washington, Wolfe es una periodista de investigación que escribe sobre la pobreza y la justicia económica. El año pasado recibió un reconocimiento tras revelar cómo el exgobernador de Mississippi, Phil Bryant, utilizó su cargo para desviar millones de dólares de asistencia social estatal para beneficiar a su familia y amigos, incluido el mariscal de campo de la NFL Brett Favre.

Anna Wolfe, a la izquierda, recibe el premio por su investigación https://www.pulitzer.org/

El escándalo de corrupción salió hace unos años a la luz, en 2022, cuando la periodista comenzó a investigar por qué el 90% de las personas que pedían asistencia social en el estado eran rechazadas. Eso la llevó a un informe de auditoría que cuestionaba gastos por más de 90 millones de dólares. Los registros públicos indicaban que los fondos para mujeres, niños y en su mayoría negros fueron desviados discrecionalmente.

Anna Wolfe y su editor podrían ir presos

Ahora, Wolfe y su editor, Adam Ganucheau, podrían ir a prisión, ya que fueron demandados por difamación por el exgobernador Bryant. Según cuenta NBC News, la orden judicial los obliga a entregar archivos internos, incluidos los nombres de fuentes confidenciales. Sin embargo, ninguno de los dos quiere aceptar esa orden, dado que consideran que viola la libertad de prensa.

Wolfe denunció a la gobernación por el desvío de 77 millones de dólares https://x.com/ayewolfe

En una entrevista con ese medio, Wolfe expresó: “Si uno de nosotros va a la cárcel, seremos los primeros en ir a prisión por el escándalo de la asistencia social en Mississippi”. Esto hace referencia a que el reportaje de la periodista produjo que se abriera una causa judicial con ocho acusaciones y ninguna de ellas resultó en una sentencia.

Desde Mississippi Today, la organización independiente sin fines de lucro que emplea a Wolfe desde 2018 y también a Ganucheau, pidieron a la Corte Suprema del estado que actúe para dejar sin validez la orden judicial.

El mandatario asegura que la denuncia periodística contra él es errónea https://x.com/PhilBryantMS

Por su parte, Phil Bryant, hasta este momento, no fue acusado de ningún delito. Según afirmó su abogado en diálogo con NBC News, su defendido no hizo nada ilegal y los periodistas lo acusan erróneamente. Además, el letrado señaló que el mandatario no los demandó porque haber expuesto el despilfarro de su gobernación, motivo por el que los felicita, sino por difamarlo a él. En ese sentido, Bryant sostiene que el culpable fue John Davis, director de bienestar social del estado, quien se declaró culpable de los cargos federales de fraude y robo en septiembre de 2022, pero que aún no tuvo una sentencia.

Luego de que la periodista obtuviera el Pulitzer, en mayo de 2023, el abogado de Bryant le anunció a Mississippi Today que iban a presentar una demanda por haber utilizado la terminología “malversación de fondos”. Margaret White, directora ejecutiva del medio, publicó una disculpa pública y aclaró que el funcionario aún no había sido acusado de nada. Sin embargo, al letrado no le conformó está declaración y siguió adelante con su denuncia.

En medio de este debate, Wolfe le contó al medio citado que no es fácil para ella seguir en el trabajo mientras esto sucede. “Estoy con una historia que creo que es muy importante y siento que me van a demandar. Siento que ahora cualquier cosa que intente informar será objeto del mismo nivel de manipulación, intimidación y escrutinio”, consideró.

