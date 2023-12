escuchar

Una mujer que visitó un local de antigüedades en Virginia, Estados Unidos, tuvo un golpe de suerte al comprar un jarrón de vidrio por 3,99 dólares que resultó ser una pieza rara y valiosa de cristalería italiana. Lejos de los otros objetos que estaban alrededor, ella supo escoger y consiguió su recompensa. Su inversión de apenas unos cuantos dólares se multiplicó en una subasta en la que obtuvo más de US$100 mil.

Jessica Vincent adquirió la pieza en la tienda Goodwill, sin fines de lucro, localizada en el condado de Hanover, Virginia. “Tenía la sensación de que podría ser una pieza de US$1000 o US$2000, pero no tenía ni idea de lo buena que era en realidad hasta que investigué un poco más”, contó la mujer en entrevista con The New York Times, cuya primer pista identificada fue una pequeña letra ‘M’ en la parte inferior del objeto.

Al fondo del jarrón había unas marcas que fueron la primer pista para dar con su verdadero origen captura Rago/Wright

Desde un primer momento, Vicent creyó que esa inicial se refería a Murano, una isla de Italia, cerca de Venecia, que es famosa por sus trabajos de arte con cristal. Después de su compra, la mujer buscó por su cuenta y, al compartir imágenes en un grupo de Facebook, un usuario le anticipó que podría tratarse de una pieza valiosa: “Oh, ese es Carlo Scarpa... de primera categoría, el sueño de todo coleccionista”.

Tras su búsqueda de información, la compradora envió algunas imágenes de su jarrón a la casa Wright, especializada en artículos de arte. Casi de inmediato, el director del negocio, se puso en contacto con ella. “En el momento en que vi las fotos tuve una sensación realmente buena”, rememoró Richard Wright.

El experto confirmó que el jarrón de dos colores, que también se puede usar como florero, data de 1947 y tiene unas medidas de 34 centímetros de alto y 10 centímetros de diámetro. Su precio estimado en venta era de US$30.000 a US$50.000, pero para sorpresa de todos los involucrados, alcanzó una venta exacta de US$107.100 de un coleccionista anónimo radicado en Europa.

Un exclusivo jarrón italiano se compró en una tienda de segunda mano Captura Rago/Wright

“Nos complace presentar este jarrón de Carlo Scarpa Pennellate, que es una de las piezas más raras que hemos ofrecido en más de una década de subastas con Wright”, se lee en la descripción de la pieza en el sitio de Rago Wright. “Carlo Scarpa diseñó la serie Pennellate para Venini en 1942 y las piezas de esta serie son excepcionalmente raras”, continúa el texto. “La técnica en sí (pennellate, que significa pincelada) se logró agregando vidrio opaco de color al jarrón mientras lo soplaba y arrastrando el material alrededor de la circunferencia del jarrón”.

“La gente me dice que tengo buen ojo”

Vicent contó que ella y su pareja suelen desestresarse en las tiendas de segunda mano, de dos a tres veces por semana, y que han encontrado objetos de buena calidad a precios realmente bajos. “La gente me dice que tengo buen ojo”, indicó en una entrevista telefónica con el medio WRTV: “Puedes ponerme en un pasillo con un montón de cosas en la tienda de un dólar y puedo elegir el artículo que tiene un poco más de valor. Siento que me he entrenado”.

Con las ganancias obtenidas de la subasta del peculiar objeto de arte, Vincent dijo que espera emprender el proyecto de mejoras para una antigua granja, construida en 1930, que compró a principios de 2023 y por falta de recursos no había podido utilizar.

