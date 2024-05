Los dos participantes de La Casa de los Famosos que no podrán ganar el gran premio de US$200.000

Escuchar

La emoción y la tensión están en su punto máximo en La Casa de los Famosos de Telemundo, mientras la competencia llega a su etapa final. La cuenta regresiva ya comenzó y solo quedan seis días para que se apaguen las luces. Sin embargo, para dos de los participantes, Paulo Quevedo y Geraldine Bazán, el codiciado premio de 200 mil dólares permanece fuera de su alcance, debido a un particular motivo.

Luego de la reciente eliminación de La Melaza, la lista de finalistas se redujo a siete nombres: Rodrigo Romeh, Aleska Génesis, Paulo Quevedo, Geraldine Bazán, Maripily Rivera, Alana Lliteras y Lupillo Rivera. Sin embargo, según reveló People, dos no podrán optar por el gran premio.

Estos son los siete finalistas de La Casa de los Famosos Imagen X @TLMDrealities

Paulo Quevedo, reconocido por participaciones en novelas como Doña Bárbara y Marido en Alquiler, expresó ante las cámaras del 24/7 que él y Bazán fueron informados previamente de que no serían elegibles para el premio mayor debido a su ingreso tardío al juego, casi dos meses después de que este comenzara.

“Antes de entrar, a nosotros se nos especificó que no nos vamos a llevar el premio mayor”, afirmó Quevedo. “Los nuevos, en este caso yo que entré a mitad, no me llevo el premio mayor. Nos llevamos mitad del pastel”, agregó y enfatizó sobre la equidad en la competencia.

El participante hizo énfasis en la importancia de compartir esta información con el público, ya que considera justo que todos estén al tanto de las reglas del juego. “Nada más para que lo sepan, lo tengan en mente y que no digan que no es justo que un nuevo llegue a la final, por eso”, finalizó.

El viernes pasado, Paulo Quevedo se convirtió en el tercer finalista de La casa de los famosos Imagen X @TLMDrealities

Quevedo se convirtió en el tercer finalista tras ganar un juego contra Lupillo y Maripily, con esta hazaña logró salir de placa antes de la última gala de eliminación. Por el contrario, Bazán estuvo al borde de la eliminación en un mano a mano con La Melaza, quien finalmente abandonó el certamen. Todo quedará en manos del público para elegir al nuevo campeón en esta cuarta temporada.

Con el próximo jueves y domingo, donde se darán a conocer las eliminaciones finales, la tensión está en aumento mientras los siete finalistas se preparan para la batalla final del próximo lunes 20 de mayo. El gran ganador del famoso reality de Telemundo no será el único en llevarse un premio monetario, el segundo puesto se hará con un maletín de US$100 mil, mientras que el tercer puesto se llevará US$50.000.

El 20 de mayo es la gran final de La casa de los famosos en su cuarta temporada Captura de pantalla Telemundo

La Casa de los Famosos: esto es lo que pasará día por día hasta el 20 de mayo en el programa

Martes de campaña por la victoria: los famosos tendrán la oportunidad de expresar por qué desean ganar el juego y harán un último esfuerzo por conquistar al público y asegurarse la victoria.

Miércoles de sorpresas emotivas: las familias de los famosos tendrán la oportunidad de acercarse un poco más a los habitantes, lo que promete momentos emocionantes y reveladores que los llenarán de energía día tras día hasta la final.

Jueves de eliminación y musicales: otro habitante dirá adiós al reality en una jornada que combinará la tensión de la eliminación con actuaciones musicales especiales. Luego de eso, la lista de candidatos a ganar el premio se reducirá a seis habitantes.

Viernes de fiesta: aunque aún no se confirma, este día los exparticipantes podrían regresar a la casa para celebrar y compartir con los finalistas en una gala especial.

Sábado: este día suele ser de descanso para los participantes, con juegos patrocinados y tiempo para descansar antes del desenlace final.

Domingo de semifinal y eliminación: la recta final se vivirá con intensidad, con la eliminación de un último famoso y la definición de los finalistas que competirán por el premio.

Lunes de coronación: el pasado lunes 13 de mayo se llevó a cabo la última eliminación del reality, previo a la gran final del próximo lunes 20, donde se dará a conocer al ganador de la cuarta temporada.

LA NACION