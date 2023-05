Ganó millones de dólares en la lotería, pero fue lo peor que le pasó en la vida: “Era más feliz cuando estaba en la ruina”

escuchar

Un hombre salió de la bancarrota después de invertir los últimos dólares que le quedaban en 60 boletos de la lotería. Tenía toda la fe puesta en que obtendría el premio mayor y así fue, ganó US$16,2 millones. Sin embargo, en un año lo perdió todo. Entre compras sin medida, un intento de homicidio por parte de uno de sus hermanos, un arresto y una demanda de su expareja, el sujeto quedó nuevamente sin nada y deseó nunca haber ganado la lotería.

Se trata de William Post III, originario de Pensilvania, quien empeñó un anillo y gastó los US$40 que le dieron en varios tickets, de acuerdo con Lad Bible. Su pareja, Anna Karpik, compró 20 boletos adicionales y juntos lograron 60. Uno de esos resultó ser el ganador del premio mayor. Todo ocurrió en 1988, pero al día de hoy todavía tiene relevancia porque dejó un antecedente de lo sencillo que puede llegar a ser perder tanto dinero en poco tiempo.

En un principio, Post no lo podía creer, pero de inmediato armó una estrategia para no gastárselo todo, sin saber que más tarde ni siquiera eso le funcionaría. Tomó la opción de cobrar cuotas de US$498 mil anualmente para asegurar que tendría dinero por el resto de su vida. No obstante, a las pocas semanas de recibir el primer pago gastó US$300 mil en un avión bimotor para sí mismo y algunos negocios para sus hermanos.

Tres meses después, ya tenía una deuda de US$500 mil. Eso significaba que cuando le llegara su segundo pago anual, debía utilizarlo todo en saldar lo que debía, pero no fue así. En cambio, compró una mansión por US$395 mil, por lo que el déficit comenzó a aumentar. Para contrarrestar los problemas, luego decidió vender su mansión y subastar el resto de sus pagos anuales de lotería. De ahí le sobraban únicamente US$2,6 millones.

Del éxito a la quiebra

Más allá de las deudas que lo acechaban, había también otras cuestiones que le quitaban el sueño. Uno de sus hermanos contrató a un asesino para intentar matarlo con el objetivo de quedarse con su dinero. Además, gastó los US$2,6 millones en abogados porque ese mismo año lo encarcelaron por una condena de agresión imputada por un conflicto de seis años atrás.

Por otro lado, y mientras enfrentaba su condena, en 1989, la señora Karpik lo demandó con el argumento de que cuando obtuvo el premio mayor él había prometido que dividirían el dinero. En 1992 ella ganó el caso, aunque no se sabe cuál fue la cifra que obtuvo.

Luego de cumplir su condena, Post adoptó una forma más austera de vivir. Solo subsistía con los US$450 que recibía por parte del gobierno, por una discapacidad que tenía. Falleció a los 66 años en 2006 sin un solo dólar de su premio. “Todo el mundo sueña con ganar dinero, pero nadie se da cuenta de las pesadillas que surgen de la nada, o de los problemas. Era mucho más feliz cuando estaba en la ruina”, dijo en 1993, de acuerdo con el medio citado.

