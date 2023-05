El nuevo anuncio de Uscis sobre la revisión de las solicitudes de parole humanitario

escuchar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció cambios en el método de selección para los patrocinadores del programa parole humanitario, que beneficia a residentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Ahora, todos los interesados en ser personas de apoyo tendrán las mismas oportunidades de ser elegidos, con una selección al azar. La nueva modalidad entró en vigencia el 17 de mayo, debido a que el número de patrocinadores supera la cuota establecida por el gobierno estadounidense.

Todos los meses, las autoridades de EE.UU. otorgan la autorización de viaje, también conocida como parole humanitario, a máximo 30.000 personas de los cuatro países mencionados. Todas se someten a una extensa investigación en la que se verifica que cumplan todos los requisitos, como tener un patrocinador. Para eso, un residente o ciudadano estadounidense tiene que enviar un formulario y declarar que quiere ser ese pilar de apoyo para el extranjero.

El parole humanitario está abierto para los ciudadanos de cuatro países de América AP

El Uscis busca acelerar el trámite: “Hemos actualizado este proceso porque la cantidad de personas de apoyo que han presentado el Formulario I-134A, Solicitud en Línea para Convertirse en Persona de Apoyo y Declaración de Apoyo Financiero, es significativamente más alta que las 30.000 autorizaciones de viaje disponibles mensualmente”, describen en su portal oficial.

En consecuencia, se seleccionará al azar aproximadamente a la mitad (15.000 casos) del total para enviarlos a revisión de su caso, sin importar la fecha en la que presentaron su formulario. La otra parte continuará como hasta ahora: “Se revisará en orden de recibido según la fecha de presentación del caso, lo que prioriza el Formulario I-134A más antiguo para su revisión”. Cabe destacar que solo se acelerará el trámite, no la aprobación como persona de apoyo.

“Esto tiene el propósito de mantener una oportunidad significativa y equitativa para que todos los beneficiarios de un Formulario I-134A avancen en el proceso y soliciten la autorización adelantada de viaje”, compartió el Uscis. Recientemente, se registraron quejas ante las demoras en las solicitudes, por lo que este sería un esfuerzo para contrarrestar el problema.

Advertencias del Uscis en el parole humanitario

El organismo gubernamental también informó que la nueva forma de selección no significa que se pueda enviar varias veces un formulario: “Las posibles personas de apoyo no deben presentar un Formulario I-134A duplicado para el mismo beneficiario. No lo aceptaremos”.

Ahora los peticionarios tendrán la oportunidad de ser seleccionados como personas de apoyo para un extranjero de forma más rápida

Una persona puede enviar un nuevo documento hasta que el anterior se le deniegue: “Si el Uscis no confirma un Formulario I-134A, y una persona de apoyo cree que cumple con los requisitos para ser persona de apoyo bajo el proceso, puede presentar un nuevo Formulario I-134A y enviar información adicional como evidencia”.

¿Cómo saber si mi Formulario I-134A sigue en proceso?

Hay diferentes maneras en las que un extranjero puede monitorear el estatus de su solicitud, especialmente porque los tiempos de aprobación son diferentes y varían en cada caso. Solo basta con entrar a la cuenta de Uscis que el solicitante hizo en línea, o verificar el estatus más reciente en Estatus de Caso En Línea para saber cómo va su proceso.

