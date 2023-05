Se querían sacar una foto y terminaron a las piñas en pleno parque de Disney

escuchar

El lunes por la tarde se desató una pelea campal dentro del parque temático Magic Kingdom, en Orlando. El conflicto estalló debido a un desacuerdo sobre una sesión de fotos. Según informaron las autoridades, dos familias pretendían tomarse una foto cerca del cartel del 100 aniversario del parque de Disney. Sin embargo, un pedido detonó los golpes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14.30 hs, de acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Orange. La policía atendió el reporte y explicó que la trifulca se originó entre dos familias que querían fotografiarse en el mismo lugar del recinto. Mientras un grupo se hacía la foto, llegó el otro y uno de los miembros les pidió que se retiraran para poder capturar una imagen de sus acompañantes. No obstante, esta solicitud no fue tomada de buena manera por uno de los familiares, quien le propinó un golpe en la cara al sujeto que le hizo el pedido. Posteriormente, todas las personas se sumaron a la pelea.

El momento fue grabado por otros visitantes del parque temático, quienes lo compartieron en redes sociales. En uno de los clips se observa aproximadamente a ocho personas que participan en la trifulca. Una de ellas incluso lleva un bebé cargado y huye rápidamente de la escena, mientras que el resto sigue en la batalla campal.

Los visitantes del parque grabaron la pelea y la compartieron en redes sociales

Según las autoridades locales, dos sujetos fueron los culpables de comenzar la pelea, pero no los arrestaron debido a que las víctimas no quisieron proceder legalmente en su contra. No obstante, fueron castigados por parte del parque de diversiones, con la entrada vetada de por vida. “Recibieron una advertencia de traspaso, lo que significa que no son bienvenidos en la propiedad. Si regresan, pueden ser arrestados”, explicó un portavoz de la oficina del sheriff. Solo uno de los participantes de la disputa presentó heridas y fue atendido en el lugar de los hechos, sin necesidad de ser trasladado a un hospital.

¿Cuál es el mejor momento del año para visitar Disney?

Para evitar inconvenientes como el registrado en Magic Kingdom, las personas que visitan estos parques temáticos suelen investigar cuál es la época del año en la que hay menos afluencia. De esta manera, evitan las largas filas para subir a las atracciones y posibles momentos desagradables como el antemencionado. Recientemente, un experto en Disney World reveló cómo encontrar la fecha más propicia para visitar los parques.

A diferencia de lo que muchos creen, no se trata de un período fijo del calendario, sino que tiene que ver con varias pistas que se encuentran en las páginas oficiales de la compañía:

Observar el calendario de precios

Disney World utiliza precios dinámicos para sus entradas, los cuales se encuentran entre los US$109 y US$159 para los adultos y US$104 y US$154 para niños de tres a nueve años. Las tarifas varían según el parque. Sin embargo, si estas se encuentran muy cerca del límite inferior es una buena señal de que habrá poca afluencia. Los bajos costos funcionan para atraer a las personas durante las épocas menos concurridas del año.

Un experto reveló cuál es la mejor temporada del año para visitar los parques de Disney

Prestar atención a las acciones de Disney

Para entrar a cualquier parque de Disney se necesita una entrada válida y una reserva. Por lo regular, es más sencillo conseguir la reserva si se agenda una visita y si las personas se alojan en un complejo de la empresa o en uno asociado. Los parques temáticos tienen diferentes apartados: uno para los visitantes de un día, otro para los que se alojan en la propiedad y un tercero para los titulares de pases anuales.

Cuando Disney anuncia que hay reservas “adicionales” es una señal de que los parques tienen menos afluencia de la normal, lo cual siempre es un buen indicio para planear una visita.

