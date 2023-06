Gana 135 mil dólares al año y tiene una técnica para dejar de trabajar a los 35: “El problema opuesto”

escuchar

Un hombre estadounidense de 29 años planea jubilarse a los 35 después de haber implementado un método de ahorro durante casi toda su vida. Siempre ha tenido la creencia de que el dinero debe utilizarse solo para cosas necesarias, por lo que vive bajo una regla de austeridad estricta. Desde su perspectiva, tener una gran suma de dólares reunidos le dará libertad financiera y la oportunidad de retirarse sin preocupaciones.

Se trata de Tanner Firl, quien encontró una pasión en ahorrar casi todas sus ganancias, según contó para CNBC: “La mayoría de la gente tiene problemas para no gastar dinero. Yo tengo el problema opuesto”. Al día de hoy tiene ahorrados alrededor de US$380 mil y planea juntar al menos US$625 mil en los próximos seis años. Lo que busca es sobrevivir con un gasto anual de US$25.000 una vez que deje su trabajo. No obstante, aseguró que al jubilarse no pretende “ver Netflix todo el día”, sino que quiere tener el poder de retirarse de un trabajo que no le brinde satisfacción o tomar uno que le apasione más, sin preocuparse por el dinero.

Firl es quien lleva el sustento económico a su casa en Minneapolis, donde también viven su esposa Isabel y su bebé Teddy. Gana US$135 mil al año como ingeniero de software, pero ha aprendido a guardar casi la mitad de cada cheque de pago. Para muchos podría ser imposible, pero esta familia lo logra al buscar la mayor cantidad de cosas gratuitas posibles.

Por ejemplo, si necesitan algo, recurren a mercados en línea donde regalan objetos o sus propios seres queridos los ayudan. “Nos hemos ganado una reputación con nuestros amigos y familiares por ser muy frugales y ahorrativos. Recibimos muchas cosas gratis solo porque un miembro de la familia ve algo gratis al costado de la autopista y piensa que nos podría gustar”, dijo el sujeto.

Respecto a la comida, también consiguieron disminuir gastos al unirse a una organización sin fines de lucro dedicada a vender alimentos a bajo costo: “Pagamos US$25 por un paquete y este incluye aproximadamente la mitad de un carrito de supermercado... lo que equivale probablemente a las compras del mes, o a más, dependiendo de cuánto se necesite”.

Además, pueden ahorrar en cuanto a ocio, dado que sus intereses no son costosos. Tanner es corredor, escucha podcasts y ama usar juegos de mesa con amigos. Isabel, por su parte, es escritora y hace transmisiones de Twich. Al mismo tiempo, comparten otras aficiones como pareja: todas las noches compiten en videojuegos y se divierten juntos. Así que no tienen en mente salir a algún lugar o gastar dinero en el cine, por poner un ejemplo. “En la vida no hay escasez de experiencias, y la mayoría de las experiencias que te harán feliz probablemente sean gratuitas o extremadamente baratas”, aseguró el hombre.

Herencia familiar

Firl creció en una familia de seis hijos, así que aprendió desde muy chico a ahorrar en todo: “Cada vez que de niños queríamos algo, teníamos que gastar nuestro propio dinero para comprarlo o esperar hasta un cumpleaños o Navidad”. La realidad es que sus padres no tenían problemas de dinero, sino que solo querían enseñarles a invertir su patrimonio provechosamente. Así fue como él aprendió a estirar cada dólar.

