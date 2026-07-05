García redefine el papel de Doku, De Bruyne y Lukaku en Bélgica

El interés colectivo por encima de las individualidades marca la gestión del seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, que no duda en tomar decisiones respecto a sus principales figuras, Jérémy Doku, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, en la víspera del duelo de octavos de final del Mundial ante EE.UU.

En el partido de dieciseisavos ante Senegal, disputado el jueves, Garcia sorprendió al sustituir a Doku y De Bruyne en el minuto 56, cuando los Diablos Rojos perdían 2-0, sin dejarse influir por el peso de sus nombres.

El técnico francés prescindió de dos de sus principales armas ofensivas en un momento crítico, tras una primera hora de juego en la que ambos mostraron un nivel discreto, en una selección belga superada por unos senegaleses que parecían encaminados a la clasificación.

Los cambios -Doku reemplazado por Dodi Lukebakio y De Bruyne por Nicolas Raskin-, junto a las entradas de Romelu Lukaku tras el descanso y Daniel Moreira poco después, dieron resultado: Bélgica empató en menos de tres minutos y terminó imponiéndose en la prórroga (3-2).

La clasificación belga tiene algo de inesperado, incluso de mágico -la prensa belga habló del "milagro de Seattle"-, y, sin duda, Garcia habría sido duramente criticado si sus cambios no hubieran influido en el resultado del partido.

- Doku, desaparecido -

Aunque el técnico, que encadena 17 partidos sin derrota con Bélgica, salió reforzado de esta secuencia, su gestión no genera unanimidad.

"Esos cambios no lo convierten en un mago", señaló el exinternacional Marc Degryse, analista del diario Het Laatste Nieuws, quien advirtió que no se puede pasar de decisiones discutidas a decisiones brillantes en un solo partido.

Garcia, sin embargo, defendió su gestión y recordó que Doku ya había sido suplente en la fase de grupos.

"Jugamos sin Jérémy en los tres partidos de la fase de grupos", explicó el seleccionador, recordando también su titularidad ante Egipto (1-1) y Nueva Zelanda (5-1).

El extremo del Manchester City, sin embargo, ha pasado prácticamente desapercibido en el torneo, condicionado por un problema respiratorio y por un viaje relámpago a Londres para el nacimiento de su primer hijo en plena competición.

"Jérémy no estuvo siempre disponible durante la preparación. Cuando un jugador no está en su mejor momento, puede tener un bajón después. Es lo que ha ocurrido", explicó Garcia, que no descarta que el atacante comience en el banquillo ante EE.UU.

- De Bruyne, bajo debate -

El caso de Kevin De Bruyne es distinto. El centrocampista del Nápoles tampoco ha mostrado su mejor versión en el Mundial, aunque el entrenador ha salido en su defensa.

Garcia rechazó las críticas de un medio belga que calificó al jugador de "has been" -venido a menos- tras los dos primeros partidos ante Egipto e Irán (0-0).

"Esto es lo que han hecho esta noche los veteranos de Bélgica. No me gustó que los llamaran 'has been'. A jugadores de esta calidad hay que apoyarlos", afirmó tras la victoria ante Nueva Zelanda, que dio a Bélgica el liderato del Grupo G.

En cuanto a Romelu Lukaku, el máximo goleador histórico de la selección (92 goles en 130 partidos), todavía no ha sido titular en el torneo. Garcia lo ha utilizado como revulsivo con buenos resultados.

El delantero, consciente de que no atraviesa su mejor estado físico tras una temporada irregular en el Nápoles, no ha generado conflicto interno.

Sin embargo, sus 75 minutos disputados ante Senegal -entre tiempo reglamentario y prórroga- lo colocan como opción para el once inicial ante EE.UU.

Será finalmente Rudi Garcia quien decida, más allá de la presión externa, en un grupo donde el equilibrio entre jerarquía y rendimiento se ha convertido en la clave.