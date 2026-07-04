García y Lile conectan dos jonrones cada uno y los Nacionales aplastan 9-5 a los Piratas

WASHINGTON (AP) — Luis García Jr. y Daylen Lile conectaron dos jonrones cada uno, y el dominicano José Tena también se voló la cerca por Washington, en la victoria de los Nacionales la noche del viernes por 9-5 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Foster Griffin (9-2) permitió una carrera y cuatro hits en cinco entradas, y redujo su efectividad a 2,87 para los Nacionales. Washington ha ganado cinco de seis.

Bryan Reynolds pegó un jonrón por Pittsburgh. Mitch Keller (6-6) toleró cinco carreras y ocho hits en seis entradas.

La temperatura a la hora del juego era de 100 grados, y la pelota ciertamente estaba viajando. García abrió el marcador en la primera entrada con su 17mo jonrón de la temporada, un batazo solitario al jardín derecho. Una entrada después, Lile conectó un batazo de 417 pies al jardín central para poner el 2-0.

García volvió a conectar en la séptima, con un jonrón de dos carreras ante el relevista Isaac Mattson. El segundo jonrón de Lile fue un batazo de dos carreras en la octava.

Brandon Lowe, Reynolds y el dominicano Esmerlyn Valdez conectaron dobles impulsores consecutivos en la novena por los Piratas, y Nick Gonzales añadió otro un out después.

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