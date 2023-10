escuchar

Un hombre de 49 años, oriundo de Dothan, Alabama, se llevó el premio mayor del juego raspadito A year for life de US$150 mil, que reclamó en la sede de la Lotería en Tallahassee, Florida. El ganador estaba incrédulo cuando se dio cuenta de que su pequeña inversión en un ticket de cinco dólares le había dado altísimos rendimientos casi de un momento a otro.

Al descubrir su fortuna, Gary Thomas corrió a cobrar su cheque y optó por recibir su premio en un solo pago de US$2.440.000. El hombre no podía ocultar su alegría al ver su abultado pago. “Todavía no me lo creo”, dijo con una sonrisa por su buena fortuna. “¡Fue increíble! ¡Aún lo es!”, informó la lotería de Florida. Thomas compró su boleto ganador en Lotto Discount Liquor, que se sitúa en 5837 US Highway 231 en Campbellton, Florida. Gracias a que el ahora millonario adquirió ahí su ticket, el expendio obtendrá una comisión adicional de US$4000.

El ganador de A Year for life prefirió todo su dinero en un solo pago @@floridalottery / X

El juego raspadito tiene un precio de US$5 y ofrece US$150 mil al año de por vida, con más de 9,5 millones de boletos ganadores y US$132,6 millones en premios en efectivo, que incluyen cuatro premios principales de $150 mil al año de por vida, de acuerdo con información oficial de su sitio web. Las probabilidades de ganar son de 1 en 3,95.

La lotería de Estados Unidos entrega millonarios premios en sus sorteos Unsplash

“La Lotería de la Florida es responsable de contribuir con más de US$45 mil millones para mejorar la educación y enviar a más de 983 mil estudiantes a la universidad a través del Programa de Becas Bright Futures”, se lee el comunicado oficial. “Reinvierte el 99 por ciento de sus ingresos en la economía de la Florida a través de pagos de premios, comisiones a más de 13.500 minoristas de la Lotería y transferencias a la educación”.

“La Lotería ofrece una variedad de juegos raspaditos que constituyen la mayor parte de sus ingresos por ventas de boletos, con un 72 por ciento en el año fiscal 2022-2023. Los juegos raspaditos aportaron más de US$18,09 mil millones al Fondo Fiduciario para la Educación desde que se lanzaron”, agregan.

¿Cómo se juega a A Year for Life?

Para poder convertirse en uno más de los ganadores es necesario que coincidan cualquiera de los números con las cifras para ganar el premio que se indica. “Obtenga un símbolo 2X y gane 2 veces el premio que se muestra; logre un símbolo 5X para ganar 5 veces el premio que se muestra para ese símbolo. ¡Consiga un símbolo de “moneybag” y gane los 12 premios!”, muestra el sitio web.

Los otros boletos ganadores de la lotería

Powerball y Mega Millions, dos de las loterías más famosas de Estados Unidos, han entregado jugosos pozos en sus últimos sorteos. En la primera, que fue la que más expectativa causó en las semanas recientes, la suerte estuvo en California. Esta vez, una persona que compró su ticket en el Estado Dorado consiguió el pozo de US$1765 millones, con una opción en efectivo de US$774,1 millones. Su boleto lo compró en Midway Market & Liquor en Frazier Park, una tienda de bebidas alcohólicas.