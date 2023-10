escuchar

En un intento por abordar los crecientes problemas de viviendas caras y personas sin hogar en Los Ángeles, Estados Unidos, surgió la propuesta de hacer que los hoteles de la ciudad reporten sus habitaciones vacantes a las autoridades y abran sus puertas para convertir los cuartos disponibles en refugios temporales. La iniciativa ya genera algunos temores en los propietarios y los trabajadores de estos alojamientos, habitualmente ocupados por turistas.

Irónicamente, el plan surgió desde el sindicato Unite Here Local 11, que representa a cientos de empleados de hoteles, servicios de alimentos y casinos. La iniciativa, titulada “The Responsible Hotels Ordinance” (Ordenanza de Hoteles Responsables), “ayudará a hacer frente a la crisis de vivienda accesible, garantizando que los desarrollos hoteleros no desplacen a la vivienda”, señalan los impulsores del proyecto, que también incluye nuevos requisitos para obtener permisos de construcción de nuevos hoteles en la ciudad.

Los hoteles tendrían que informar cada día el número de habitaciones disponibles para que los responsables del programa repartan vales prepagados a las personas que los necesiten Freepik

El sindicato reconoce que la propuesta está inspirada en el Proyecto Roomkey, una iniciativa financiada con fondos federales que comenzó a funcionar durante la pandemia de Covid-19 para proporcionar alojamiento temporal a familias y personas sin vivienda en Los Ángeles. No obstante, a más de tres años de distancia, las complicaciones para algunos establecimientos aún permanecen.

Este es el caso del hotel boutique Mayfair, ubicado en el vecindario de Westlake, donde en los últimos meses se documentó una gran cantidad de situaciones de personas con sobredosis de drogas, daños a la propiedad y lo que algunos guardias de seguridad califican como comportamiento agresivo e incluso violento por parte de los huéspedes que formaron parte del programa, según un artículo reciente de Los Angeles Times.

Los problemas de alojar a los indigentes en California

La Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (HALA, por sus siglas en inglés) expresó sus preocupaciones sobre la posibilidad de que esto conduzca a ocupaciones ilegales en los hoteles. Chip Rogers, presidente de dicho grupo empresarial, planteó que dar alojamiento a personas sin hogar podría llevar a ocupaciones prolongadas y problemas de seguridad. “Imagina si alguien sin hogar va a un hotel y no quieren irse. ¿Qué harás? Y, además, no tienes su tarjeta de crédito ni su identificación porque no la tienen. Entonces, tendrás que llamar a las fuerzas del orden y la policía no quiere responder a situaciones como esta”, explicó para Fox News.

A pesar de las voces en contra, el sindicato logró reunir al menos 120 mil firmas de apoyo para presentar la iniciativa ante el Ayuntamiento de Los Ángeles en agosto de 2022. Ahora, está programado que la decisión final sobre la ordenanza de los hoteles se incluya como parte de las elecciones en marzo de 2024, donde podrán participar todos los ciudadanos de Los Ángeles, a menos que Unite Here Local 11 retire la propuesta antes de diciembre.

Al respecto, Chip Rogers invitó a los votantes de Los Ángeles a manifestarse en contra de la medida: “Si Unite Here no hace lo correcto, debemos derrotarla de manera contundente. Dañará la economía local, costará empleos y no ayudará a las personas sin hogar. Los Ángeles volverá a estar en la posición de tener que defender algo que es indefendible”.

La iniciativa pretende atender la crisis de viviendas caras y personas sin hogar en Los Ángeles jcomp / Freepik

¿Cómo funcionaría el programa de hoteles para personas sin hogar en Los Ángeles?

Si se aprueba el plan descrito en el documento presentado por Unite Here Local 11, el Departamento de Vivienda de Los Ángeles tendría que crear un programa de vales prepagados para estancias en los hoteles, que administrarían “una o más organizaciones sin ánimo de lucro de buena fe”.

Los hoteles deberán informar a los responsables del programa cada día, antes de las 14 horas, el número de habitaciones disponibles en el hotel para esa noche. La propuesta establece que sería ilegal que cualquier operador negara el servicio a alguien que cuente con un bono prepagado. En caso de que alguien sea rechazado, tendría derecho a interponer una demanda civil por daños y perjuicios de hasta 500 dólares diarios.

Con los fondos del programa se pagaría una tarifa de mercado justa “por las habitaciones de hotel vacantes en nombre de personas o familias sin vivienda”. Es decir, que la ciudad pagará el costo de cada habitación anunciada públicamente, menos impuestos, tasas o cualquier descuento por fidelidad.