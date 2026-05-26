"Generación dorada" de EE.UU. eleva expectativas de los anfitriones del Mundial 2026

Con la ventaja de jugar el Mundial 2026 en casa, un sorteo de grupos favorable y una plantilla llena de talento a la que muchos denominan la "generación dorada" de Estados Unidos, el seleccionador Mauricio Pochettino anima a los aficionados a preguntarse: "¿Por qué no nosotros?"

Puede que esta superpotencia mundial haya sido históricamente una selección de fútbol de segunda fila, pero este deporte ha experimentado un gran auge desde la última vez que Estados Unidos fue sede del Mundial, en 1994.

Jóvenes norteamericanos son piezas importantes de clubes históricos de Europa, desde Christian Pulisic y Weston McKennie en los gigantes de la Serie A, Milan y Juventus, hasta el capitán Tyler Adams en el Bournemouth, que logró una histórica clasificación a la Europa League en la recién finalizada Premier League inglesa.

"Estoy aquí porque creo que podemos ganar", afirmó Pochettino, el entrenador argentino que se hizo cargo del Team USA a finales de 2024.

"¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? Tenemos que creer de verdad que podemos estar ahí", declaró recientemente el exentrenador del Tottenham, Chelsea y Paris Saint-Germain.

Por supuesto, nadie sitúa a Estados Unidos al mismo nivel que favoritos como Francia, España y Argentina, el campeón defensor.

Por un lado, el Team USA -que se enfrentará a Paraguay, Australia y Turquía en el Grupo D- seguramente necesitará vencer a rivales de primer nivel de Europa o Sudamérica para llegar lejos en el torneo que comienza el 11 de junio, y del que México y Canadá también son coorganizadores.

Aunque los hombres de Pochettino ganaron amistosos ante Uruguay y Paraguay el año pasado, las ilusiones se enfriaron en marzo con derrotas 5-2 contra Bélgica y 2-0 ante Portugal, que exhibieron sus debilidades de larga data frente a la élite mundial.

Las preocupaciones sobre el rendimiento de Pulisic en el Milan también han empañado el optimismo, ya que el Capitán América lleva sin marcar desde diciembre y ya no es titular indiscutible.

El propio Pochettino admitió recientemente que no tiene a sus órdenes a ninguno de los 100 mejores futbolistas del mundo, lo cual no es precisamente un halago para el ego de Pulisic.

Aun así, Estados Unidos confía en sus posibilidades a medio y largo plazo después de presentarse con la segunda selección más joven al pasado Mundial de Catar 2022, donde realizó una actuación digna al llegar a los octavos de final.

- Talentos locales -

Pochettino ha estado probando con una plantilla en constante cambio y formaciones variables en los últimos meses.

La lista definitiva, que se anunciará a finales de este mes, se formará a partir de tres grupos distintos.

Pulisic, McKennie y Tim Weah, hijo del legendario exjugador liberiano George Weah, son los talentos locales más prometedores que han destacado en ligas del máximo nivel.

También hay otro grupo de estadounidenses con múltiples nacionalidades, como Folarin Balogun, criado en el Reino Unido, quien probablemente encabece la línea de ataque tras una racha goleadora espectacular con el AS Mónaco.

Otros integrantes son los laterales Sergiño Dest y Antonee Robinson -nacidos en los Países Bajos e Inglaterra, respectivamente- y el mediocampista del Bayer Leverkusen Malik Tillman, nacido en Alemania.

Por último, se alistará un puñado de figuras de la liga norteamericana (MLS), entre ellas Diego Luna, del Real Salt Lake, lo que pondrá a prueba la fortaleza de la floreciente competición nacional.

- "Los sueños inspiran la realidad" -

En términos generales, el rápido avance del "soccer" es indiscutible.

Estados Unidos ni siquiera clasificó para un Mundial durante cuatro décadas, hasta su regreso en 1990. Desde entonces ha superado regularmente la primera fase y sólo ha faltado a la cita de Rusia 2018.

Su mayor logro de la era moderna se produjo en Corea del Sur y Japón 2002, cuando los hombres de Bruce Arena eliminaron a Portugal en la fase de grupos, vencieron a México en los octavos y cayeron ante Alemania en cuartos.

Volver a estar entre los ocho mejores puede ser el mínimo exigido para que la campaña de 2026 se considere un éxito.

¿Más allá de eso? "Tenemos que soñar... Los sueños inspiran la realidad", afirmó Pochettino.