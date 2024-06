Debate Biden vs. Trump: quiénes son y cuánto ganan Jake Tapper y Dana Bash, los moderadores

Escuchar

El primer encuentro entre el actual mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente del país, Donald Trump es este jueves 27 de junio. Hace unos días, CNN confirmó que los presentadores Jake Tapper y Dana Bash serán los moderadores del encuentro, quienes ya fueron los anfitriones del debate de las primarias presidenciales del Partido Republicano en Iowa en enero. Este es su perfil.

El debate se llevará a cabo en Atlanta, Georgia, este jueves 27 de junio a las 21 hs (hora del este) y CNN es la cadena encargada de transmitirlo. Entre los acuerdos, se definió que la confrontación pública de ideas tendrá una duración de 90 minutos y contará con dos pausas comerciales. Entre las reglas a destacar está la de control del micrófono, destinada a evitar interrupciones y mantener el orden.

La cadena dijo que los periodistas “utilizarán todas las herramientas a su disposición para hacer cumplir los tiempos y garantizar un debate civilizado”.

Quién es Dana Bash

Dana Bash nació en Nueva York, se graduó en comunicaciones políticas en la Universidad George Washington, y actualmente es la corresponsal política principal de CNN. La periodista, de 53 años, es presentadora de Inside Politics y copresentadora de State of the Union, un programa de noticias de la cadena que es transmitido los domingos por la mañana.

Dana Bash, de 53 años, es una periodista estadounidense y presentadora de noticias Instagram @danabashcnn

Bash reside en Washington DC, donde cubre las campañas y el Congreso y sirve regularmente como moderadora de los especiales políticos de la cadena. Moderó el primer debate de CNN del ciclo electoral de 2020 en Detroit. Presentó una cobertura especial de la noche de las elecciones en Estados Unidos hace cuatro años, que duró varios días, y fue la primera en proyectar a Joe Biden como ganador. La presentadora ganó el Premio Sol Taishoff 2019 a la Excelencia en Periodismo Televisivo de la Fundación Nacional de Prensa.

De acuerdo con información del sitio de finanzas Alot, la presentadora tiene un sueldo de 3 millones de dólares al año, y el valor neto de su patrimonio es de US$9 millones.

Quién es Jake Tapper

Jacob Paul “Jake” Tapper nació en Nueva York, en 1969; actualmente tiene 55 años. Es un periodista, historietista, escritor y presentador de CNN. Es corresponsal jefe en Washington, y se unió a la cadena en enero de 2013. Actualmente, presenta un programa premiado, The Lead with Jake Tapper y es copresentador de State of la Unión, desde junio de 2015.

En su caso, Alot indica que gana US$13 millones al año, como presentador principal de CNN. Sin embargo, la cifra difiere con otros sitios que aseguran que tiene un sueldo de US$4 millones y un patrimonio de US$16 millones.

Tapper ha moderado muchos debates presidenciales para CNN Instagram @jaketapper

Cubrió ampliamente las elecciones de mitad de período de 2022 y las elecciones de 2020. Ha moderado muchos debates presidenciales para CNN, incluido el debate republicano en la Biblioteca Reagan, en 2015, y el último debate demócrata del ciclo 2020, entre Joe Biden y el senador Bernie Sanders. Antes de llegar a la empresa, propiedad de Warner Bros. Discovery, fue parte de ABC News, donde se desempeñó como corresponsal principal de la Casa Blanca.

Biden vs Trump: ¿los moderadores son republicanos o demócratas?

Una de las principales peguntas que los estadounidenses han puesto sobre la mesa, así como el equipo de trabajo de Trump, es la identificación partidista de los moderadores. Los partidarios del expresidente han planteado la idea de que, debido a la presencia de CNN, no será una pelea justa, y el propio candidato dijo que debatiría con tres personas en lugar de una.

Las afirmaciones del empresario se refieren a que Tapper en los últimos años se ha convertido en una de las voces anti-Trump más destacadas en los medios denominados liberales. Por su parte, Bash, se ha mostrado neutral, por lo que se desconoce cuáles son sus preferencias.

LA NACION