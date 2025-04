El simple pero efectivo método que usaba el ladrón serial de las tiendas de Walmart en Georgia

Cometió más de 20 robos y había logrado eludir a la justicia, hasta ahora. Un ladrón serial que daba golpes en diferentes tiendas de la cadena Walmart, en el norte de Georgia, fue detenido por la policía luego de ser identificado gracias a las cámaras de seguridad. El caso generó sorpresa no solo por la cantidad de delitos de los que está acusado, sino por el nombre del delincuente: "Speedy" González, igual al del veloz ratón mexicano que protagoniza una conocida caricatura de Looney Tunes.

Así operaba Speedy González, el ladrón serial que atacaba tiendas de Walmart en Georgia

Speedy González utilizó la misma estrategia para cometer una veintena de robos, con los que logró llevarse mercadería por unos US$20.000, de acuerdo a estimaciones del Departamento de Policía de Gainesville.

Speedy González tenía como blanco de sus robos tiendas de la cadena Walmart, en el norte de Georgia Foto de Tripadvisor

Si bien usaba de un método simple, resultaba ser de lo más efectivo: el ladrón escondía productos pequeños y de alto valor dentro de artículos más grandes, como tachos o contenedores. Pagaba solamente el producto visible y salía sin problemas del local, con la mercancía oculta en su interior, informó The New York Post.

El teniente de policía de Gainesville, Kevin Holbrook, explicó qué tipo de productos robaba. “Nicotina, chicles, tiras para la diabetes, ya sabes, artículos caros, aunque de tamaño pequeño”, señaló.

Luego, agregó, González “escogía un artículo del estante, como un cubo de basura; tomaba todos esos artículos, los metía en la caja con el artículo más grande, lo tomaba, lo pagaba y salía de la tienda”.

Las autoridades informaron que el valor total de la mercadería robada supera los US$20.000 y que los robos se repitieron en distintos condados: Hall, Barrow, Gwinnett, Habersham, White y Lumpkin.

El arresto en Gainesville y los cargos en su contra

González fue arrestado diez días después de su último robo, cuando regresó a una tienda de Gainesville que había asaltado antes. Los oficiales encontraron más productos robados dentro de su vehículo al momento de la detención.

Efectivos del Departamento de Policía local arrestaron a Speedy González, de 40 años, tras identificarlo en las imágenes de vigilancia de un Walmart en Shallowford Road, que había asaltado en marzo.

Efectivos de Gainsville detuvieron a Speedy González

Desde su arresto, permanece en la cárcel del condado de Barrow, mientras distintos departamentos policiales trabajan en conjunto para avanzar con las acusaciones. “Condado de Barrow, Gwinnett, otros condados de Hall, Habersham, White, Lumpkin… Speedy González fue responsable de más de 20 robos en el norte de Georgia”, dijo Holbrook.

Los antecedentes de Speedy González

Esta no fue la primera vez que González enfrentó cargos. En abril de 2020, la policía del condado de Gwinnett lo detuvo por un delito relacionado con cheques robados. Según The New York Post, intentó usar esos fondos para adquirir mercadería por un valor de US$3000 en una tienda Home Depot en Suwanee.

Speedy González no pudo evadir a la policía y quedó detenido @USBPChief / X (ex Twitter)

La coincidencia entre el nombre del asaltante y el del ratón de la caricatura mexicana no pasó desapercibida en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con humor al anuncio de su arresto en Gainesville.

