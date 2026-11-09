La ley es clara: la policía aceptará licencias de conducir digitales como documento válido en paradas de auto en Georgia

Las licencias de conducir digitales en Georgia ya pueden presentarse en paradas de tránsito ante la Patrulla Estatal, los oficiales de fiscalización de vehículos comerciales y la Policía del Capitolio, según anunció el 30 de octubre el Departamento de Seguridad Pública de Georgia (DPS, por sus siglas en inglés).

Qué exige la ley HB 296 a los agentes de Georgia sobre la licencia digital

La opción surge del proyecto de ley 296 de la Cámara de Representantes de Georgia, promulgado en 2025, que obliga a un agente a aceptar la licencia en el teléfono cuando el Departamento de Servicios para Conductores (DDS, por sus siglas en inglés) la emitió en formato electrónico y el agente dispone del equipo adecuado.

Todos los agentes del estado tienen plazo hasta el 1 de julio de 2027 para adquirir ese equipo, de modo que la aceptación aún no es general, y usar el formato digital es voluntario.

La policía aceptará licencias de conducir digitales como documento válido en paradas de auto en Georgia Imagen ilustrativa generada con IA

La norma reforma el artículo 40-5-29 del Código de Georgia, que exige a todo conductor llevar la licencia consigo y exhibirla cuando un agente se la pida. Según el texto vigente de ese artículo, el agente que tenga el equipo apropiado debe aceptar la licencia electrónica en el dispositivo como prueba suficiente de cumplimiento, siempre que los registros del DDS indiquen que se emitió en ese formato.

El texto fija además tres protecciones para el conductor:

Mostrar la licencia en el teléfono no se considera consentimiento para que el agente lo registre.

Nadie puede ser obligado a entregar el teléfono al agente.

Quien exhibe la licencia física no puede ser obligado a mostrar la versión electrónica.

El proyecto también establece que la licencia de Georgia debe presentarse en formato físico para usarse como identificación en un centro de votación.

Cómo presentar la licencia digital en una parada de auto en Georgia

Según el DPS, los agentes no solicitan la versión digital por iniciativa propia, de modo que el conductor debe indicar que quiere usarla. El organismo describe tres pasos:

Decir al agente que se desea presentar la licencia digital.

Acercar el teléfono al lector del agente, sin entregarlo.

Revisar los datos solicitados y autorizarlos con un método biométrico, como el reconocimiento facial.

La policía aceptará licencias de conducir digitales como documento válido en paradas de auto en Georgia

El conductor comparte los mismos datos que figuran en la tarjeta física, y el DPS afirma que no se comparten datos ni verificaciones adicionales.

En Apple Wallet, según la guía del DDS para iPhone, el titular debe tener una tarjeta con REAL ID, y el servicio es voluntario y gratuito.

Qué debe llevar un conductor en Georgia mientras otras policías adquieren equipos

Las preguntas frecuentes del DDS sobre fuerzas del orden mencionan solo a la Patrulla Estatal entre las agencias que aceptan tarjetas digitales y recomiendan seguir llevando la licencia física hasta que la aceptación sea más amplia. Si el teléfono se queda sin batería o se daña, el conductor debe poder presentar su licencia al requerimiento del agente, advierte el DDS, que aconseja llevar siempre la tarjeta física como respaldo.

Conducir sin licencia es un delito en todos los estados de EE.UU. Pexels/Kindel Media

La Oficina del Censo estima que el 12,1% de los habitantes de Georgia es hispano o latino, sobre una población de 11,3 millones en julio de 2025, lo que equivale a alrededor de 1,4 millones de personas según un cálculo a partir de ambas cifras. Esa cantidad incluye a toda la población, tenga o no licencia.

El DPS afirma que la aceptación del formato digital sigue ampliándose entre las agencias de Georgia. El DDS informó el 17 de septiembre de 2026 que unos 800.000 clientes habían agregado una licencia o identificación a la billetera digital de su teléfono desde el lanzamiento del programa en mayo de 2023.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.