Una famosa serie de Netflix busca solteros en Atlanta: quiénes pueden postularse

Con un anuncio en redes sociales, la productora de Love is Blind, la exitosa serie de Netflix, anunció que realizara un nuevo casting en Atlanta. Allí seleccionará a 15 hombres y 15 mujeres que se atrevan a poner el cuerpo y alma para contestar: ¿Es el amor realmente ciego?, como se ha preguntado el programa a lo largo de sus 6 temporadas.

Los solteros que busquen el amor o quieran divertirse pueden probar cómo les va con este método, un tanto más complejo que las citas en línea o las coordinadas por amigos, ya que Love is blind apuesta a que los concursantes se enamoren y lleguen al altar sin ver a su pareja, o viéndola poco, para dar semejante paso.

La mecánica pone a 15 hombres y 15 mujeres, todos de la misma área metropolitana, en “cápsulas” separadas donde pueden hablar, pero no verse, con el objetivo de que se enamoren y se comprometan sin saber nunca cómo es el otro físicamente, como detalla Netflix en la presentación del programa.

Quienes pasen esta primera etapa, se conocen en persona y emprenden un viaje con las otras parejas. A la vuelta, una convivencia de 4 semanas es la instancia final para ver si funciona.

El punto es que para saber si todo marchó bien o fue un verdadero desastre, el escenario elegido para develar la incógnita no es otro que el altar, donde algunos dan el sí y se casan, mientras otros rechazan y son rechazados.

Love is blind busca solteros en Atlanta

Quienes tengan ganas de probar suerte con esta aventura televisada pueden inscribirse en línea para participar del casting. Como requisitos iniciales para aplicar se requiere:

Ser mayor de 21 años,

Ser residente legal,

Ser soltero,

Enviar todos sus identificadores de redes sociales,

Contestar un formulario de 69 preguntas.

Para aplicar se puede ingresar a: El amor es ciego | Aplicación de fundición (kineticcontent.com).

Para pensar

Todo se inicia en las cápsulas, pero el resultado se devela en el altar

Junto a los datos básicos como nombre, dirección, ocupación, etc. el formulario indaga en aspectos íntimos de la vida de los postulantes con preguntas específicas sobre el tabaquismo, el alcohol, o las drogas y otras dirigidas a conocer qué los motiva a participar del programa.

“¿Encontrar el amor es más importante para ti que estar en la televisión o ganar seguidores a través de las redes sociales? Sé honesto ¿Estás listo para un verdadero compromiso? ¿Estás listo para presentarte a una pareja romántica de una manera significativa? Sé específico ¿Por qué es relevante el matrimonio para ti?”, son solo algunas de las preguntas que lanzan desde la producción para evaluar a los participantes, según detallan en un artículo de Secret Atlanta.

Quienes busquen algo más que amor deben tomar en cuenta que Love is Blind les paga a los concursantes un promedio de U$S1000 por semana, pero las parejas que llegan a la última instancia no reciben una compensación dineraria adicional. Encontrar al amor de su vida es la recompensa mayor para los campeones en este reality, como relatan en US Magazine.

La historia de Love is Blind en Atlanta

Como los fanáticos de la serie seguramente recuerdan Love is Blind ya estuvo en Georgia, de hecho su primera temporada se desarrolló allí y ahora promete una vuelta a las raíces recargada.

En la primera oportunidad, dos matrimonios se constituyeron: el de Lauren Speed y Cameron Hamilton, que continúa unido luego de 6 años, y el de Amber Pike y Matthew Barnett, sobre el que Variety, que realizó el seguimiento, no posee detalles.

Junto a esos dos sí, según reseña la publicación, después de seis temporadas completas, nueve de las 30 parejas que se comprometieron en Love is Blind se casaron y siguen juntas. Entonces, ¿es el amor realmente ciego?

LA NACION