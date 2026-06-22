Ghana tendrá el duelo "más fácil" de jugar en un Mundial ante Inglaterra, dice Queiroz

El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, dijo que enfrentarse a un equipo del calibre de Inglaterra en el Mundial es el "tipo de partido más fácil" de jugar, con ambos equipos en pugna por un lugar en la siguiente fase del torneo.

El técnico portugués, de 73 años, está en su quinto Mundial y el primero con Ghana, tras tomar el timonel en abril, en lo que es su novena etapa como seleccionador nacional.

El exentrenador del Real Madrid y exasistente del Manchester United dirigió a Irán en los tres últimos Mundiales, donde sufrió una contundente derrota por 6-2 ante Inglaterra en la fase de grupos de Catar 2022.

"En el fútbol, cuatro años son como un siglo, así que ni siquiera recuerdo dónde fue eso", dijo Queiroz antes de avisar que ese día aprendió "un par de lecciones".

Tras iniciar su campaña en Norteamérica con una victoria 1-0 sobre Panamá, Queiroz puede guiar a Ghana a la fase eliminatoria de un Mundial por primera vez desde 2010 si vence a Inglaterra en Boston el martes.

Inglaterra tuvo un inicio sólido en el Grupo L con una victoria por 4-2 sobre Croacia, aunque mostró signos de vulnerabilidad en defensa. Los ingleses están invictos en ocho partidos previos contra rivales africanos en Mundiales, pero se enfrentarán a Ghana en un encuentro oficial por primera vez.

"Este es el tipo de partido más fácil, porque cuando estás a punto de jugar contra Inglaterra, Francia o Alemania, no hace falta decirles nada a los jugadores. Están totalmente motivados", dijo Queiroz.

"Lo que tenemos que hacer en este tipo de partido es intentar moderar el entusiasmo, pero sobre todo tenemos que trabajar juntos. Esto es lo más importante mañana. Pase lo que pase, tenemos que mantenernos unidos y luchar juntos durante los 90 minutos completos".

Se espera que Queiroz vuelva a alinear a Thomas Partey en el centro del campo, después de que las autoridades canadienses le denegaran el visado para el partido inaugural en Toronto.

El jugador del Villarreal se enfrenta a un juicio por cargos de violación en el Reino Unido, pero niega las acusaciones.