Giannis llega a Miami y busca seguir el camino de Messi hacia más títulos y éxito

MIAMI (AP) — Giannis Antetokounmpo estaba viendo a Lionel Messi jugar en las semifinales del Mundial esta semana y tuvo una revelación.

Para él, Messi es grandeza. Y Antetokounmpo quiere seguir el camino de Messi.

Antetokounmpo tuvo su ceremonia de bienvenida a Miami el jueves en el estadio del equipo, con algunos aficionados coreando su nombre mientras caminaba por primera vez sobre la cancha que ahora será su casa, después de recorrer su nueva ciudad.

“Necesito presión en este momento de mi carrera. Creo que, para pasar al siguiente nivel, tengo que salir de mi zona de confort, y siento que Miami era el lugar donde debía estar”, afirmó Antetokounmpo.

Messi llegó al Inter Miami hace tres años, sumando a su ya amplio currículum al ganar un par de premios al Jugador Más Valioso de la MLS y otro campeonato. Antetokounmpo ahora se le ha unido en Miami, con la esperanza de que su mudanza venga acompañada del mismo nivel de éxito.

“Ese es el modelo. LeBron James, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi: ellos marcaron el modelo y tú solo tienes que seguirlo, ¿no? Es difícil. Tienes que ser disciplinado. Tienes que estar dedicado a tu oficio, pero ahí está. Y si quieres seguir, sigues. Si no quieres seguir, entonces te vas a casa”, señaló Antetokounmpo.

No se fue a casa. Está en una nueva casa.

Antetokounmpo tuvo su presentación formal con el Heat un par de semanas después de que Miami concretara el traspaso que llevó al dos veces MVP, junto con Bobby Portis Jr., desde los Bucks de Milwaukee a cambio de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware, Kasparas Jakučionis y capital de draft.

Para el Heat, es una incorporación más en una larga lista de adquisiciones de superestrellas desde que Pat Riley llegó para asumir como presidente del equipo en 1995.

“Creo que esto es simplemente parte de lo que es el Heat en la búsqueda de la excelencia. Pero no ganas campeonatos a menos que tengas grandeza en la cancha y en el banquillo. ... Estoy muy entusiasmado con este desafío”, comentó Riley.

Antetokounmpo ingresó a la NBA en 2013. Sus totales de carrera hasta la fecha: 21.531 puntos, 8.882 rebotes y 4.484 asistencias. Los totales de puntos y rebotes son ambos los quintos mejores de la NBA en ese lapso, mientras que el total de asistencias es el 13.º mejor; y esas cifras son solo parte de la razón por la que el Heat lo considera todavía uno de los cinco mejores jugadores de la liga.

Por si todo eso no fuera suficiente, simplemente ha sido una pesadilla para las defensas. Nadie ha recibido más faltas en esas 13 temporadas que Antetokounmpo, algo que es música para los oídos del entrenador del Heat, Erik Spoelstra.

“Hace un tiempo Pat me llamó a su oficina y me miró. Me dijo: ‘¿Quieres entrenar a Giannis?’”, relató Spoelstra.

La respuesta obvia de Spoelstra: “Sí”.

Y luego salió, esperando a que Riley, el gerente general del Heat Andy Elisburg y el resto de la directiva cerraran el acuerdo. Cuando Antetokounmpo llegó temprano el jueves por la mañana para su primer entrenamiento como miembro del Heat, Spoelstra lo estaba esperando.

“Solo quiero que me entrenen duro. Prefiero que me digas la fea verdad antes que una hermosa mentira. ... Estoy emocionado de que él me entrene”, expresó Antetokounmpo.

La etapa de Antetokounmpo en Milwaukee terminó con él teniendo, por mucho, la mayor cantidad de puntos en la historia de la franquicia, más de 7.000 por encima del total de Kareem Abdul-Jabbar durante su paso por los Bucks. Antetokounmpo también es el líder histórico de Milwaukee en rebotes y asistencias, además de ocupar el segundo lugar en la lista histórica del equipo en robos.

Tuvo muchísimo éxito allí. Busca más éxito en Miami, lo cual es una de las razones por las que Portis sintió que el Heat también era el mejor lugar para él.

“Las conversaciones que he tenido con Giannis siempre han sido sobre ganar. ‘¿A dónde podemos ir para ganar? ¿Cómo podemos influir en ganar? ¿Cómo puedes conseguir otro anillo? De eso siempre se ha hablado’. No ha sido sobre nada más que ganar. ... Lo único que le importa es ganar”, señaló Portis más temprano el jueves durante su conferencia de prensa de presentación.

Según todos los indicios, la era de Giannis en Miami ha comenzado con el pie derecho.

Antetokounmpo quedó encantado con la bienvenida que él y su esposa recibieron cuando su avión aterrizó en Miami, después de ver a Messi y a Argentina vencer a Inglaterra en Atlanta el miércoles. Dice que ya le encanta el clima de Miami (“más cálido que Milwaukee”, comentó) y que no le gustan las iguanas, que están por todas partes en el sur de Florida (“esos tipos, aléjense de mí”, dijo).

Riley le dijo que el Heat busca ganar y ganar en grande. Eso era todo lo que Antetokounmpo necesitaba escuchar de verdad. Tiene un anillo. Quiere más.

“Tienes que trabajar. Ellos te muestran, te muestran el camino. No es difícil. Solo escucha y abre los ojos. Es algo que yo quería. Pude lograrlo una vez en mi carrera. Ojalá ocurra una segunda vez”, manifestó Antetokounmpo.

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