La CBP interceptó un Lamborghini de 270.000 dólares y otros 306 autos robados para “exportar”

Durante el año fiscal 2025, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en los puertos marítimos entre Filadelfia y Norfolk, Virginia, recuperaron 307 vehículos robados y más de 1200 a nivel nacional. El auto con el valor estimado más alto fue un Lamborghini Urus modelo 2024 de 269.885 dólares que tenía como destino Emiratos Árabes Unidos.

Los autos robados más caros que interceptó la CBP en EE.UU.

Como parte de su informe del año fiscal 2025, la CBP compartió a través de un comunicado reciente que en este período se registró un aumento del 23% en las recuperaciones de vehículos respecto al año anterior. En conjunto, los 307 autos interceptados alcanzaron un valor de US$14,5 millones.

Uno de los modelos recuperados más caros fue un Ferrari 488 Spider de 2017, valorado en unos 240.000 dólares CBP

La agencia compartió una lista de los cinco modelos recuperados con el valor estimado más alto:

Lamborghini Urus 2024 : tenía un valor estimado de US$269.885 y Emiratos Árabes Unidos como destino final.

: tenía un valor estimado de y Emiratos Árabes Unidos como destino final. Bentley Bentayga Speed ​​2021 : se estima su precio en US$249.175. Recuperado en Norfolk, tenía como destino Emiratos Árabes Unidos.

: se estima su precio en US$249.175. Recuperado en Norfolk, tenía como destino Emiratos Árabes Unidos. Cadillac Escalade 2024: tasado en US$242.150. Recuperado en Norfolk, tenía como destino Emiratos Árabes Unidos.

tasado en US$242.150. Recuperado en Norfolk, tenía como destino Emiratos Árabes Unidos. Ferrari 488 Spider 2017: con un valor estimado de US$239.100. Recuperado en Baltimore, tenía como destino Ghana.

con un valor estimado de US$239.100. Recuperado en Baltimore, tenía como destino Ghana. Mercedes Benz S680 2024: con un precio de US$212.547. Recuperado en Norfolk, tenía como destino Turquía.

La agencia estadounidense señaló que el robo de vehículos no es solo un delito local, ya que detrás existe una organización criminal transnacional que alimenta otras actividades ilegales.

Los vehículos más robados, según la lista de recuperación de la CBP

A pesar de que la Oficina Nacional de Delitos de Seguros reportó una disminución de 23% en el robo de automóviles en todo el país norteamericano durante 2025, la CBP registró un incremento en el número de recuperaciones. Mientras en 2024 la cifra fue de 1244, en el año fiscal 2025 se recuperaron 1251 vehículos.

Según su reporte, los SUV son el tipo de vehículo prioritario para los delincuentes, con el 73% de los autos robados y recuperados y un total de 224 unidades. Además, según la CBP, la demanda de vehículos recientes es alta.

El Honda CR-V fue el modelo más robado y recuperado por la CBP en Estados Unidos durante el año fiscal 2025 Honda

El 84%, es decir, 258 autos, eran modelos fabricados entre 2000 y 2025. Los más robados fueron:

Honda CR-V (44 vehículos)

Toyota Highlander (24 vehículos)

Dodge Durango (19 vehículos)

Land Rover Range Rover Sport (11 vehículos)

La mayoría de los vehículos robados y recuperados por la CBP iban a África

En el informe de la CBP se detalló que la oficina de campo en Baltimore, que abarca un área desde Trenton, Nueva Jersey, hasta la frontera entre Virginia y Carolina del Norte, es la segunda región con mayor actividad en recuperación de vehículos robados destinados a la exportación. Solo la oficina de campo en Nueva York registra cifras más altas.

La CBP explica qué sucede con las armas incautadas en la frontera.

Las autoridades destacaron también que el 65%, es decir 201 vehículos robados, tenían como destino África Occidental, específicamente a los países:

Ghana (102)

Nigeria (39)

Togo (27)

Guinea (9)

Benín (8)

Liberia (7)

Costa de Marfil (6)

Senegal (3)

A su vez, el 20%, es decir 61 vehículos, tenían como destino Asia:

Irak (23)

Turquía (22)

Emiratos Árabes Unidos (15)

Líbano (1)

Entre los modelos recuperados no solo había autos particulares, sino también maquinaria pesada y motocicletas.

Así trabaja la CBP para identificar y recuperar vehículos robados

Para identificar y recuperar un vehículo robado, los agentes de la CBP realizan inspecciones rigurosas a las exportaciones. De acuerdo con el protocolo, revisan los contenedores para asegurarse de que la documentación coincida con el contenido.

Asimismo, explicó la agencia, se compara la documentación de exportación de vehículos y los números de identificación vehicular con las unidades presentadas para inspección. Por último, se consultan las bases de datos policiales para obtener números relacionados con informes de robo.

En caso de que se detecte alguna anomalía, los agentes retienen el vehículo y comparten los detalles con los oficiales policiales para iniciar una investigación. El último paso es ponerse en contacto con los propietarios legítimos, ya sean los titulares registrados o las compañías de seguros, para devolver los autos.