Gilgeous-Alexander anota treinta puntos y el Thunder iguala la final del Oeste ante los Spurs

Oklahoma City Thunder venció de local 122-113 a San Antonio Spurs este miércoles y empató 1-1 la final de la Conferencia Oeste de la NBA

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander, Jugador Más Valioso de la NBA, fue la gran figura del choque en el Paycom Center, en Oklahoma City, con 30 puntos, nueve asistencias y cuatro rebotes para el local

Por su parte, el francés Víctor Wembanyama fue el segundo mejor anotador de los Spurs con un doble-doble de 21 puntos y 17 rebotes

La final del Oeste continuará el viernes, cuando los Spurs reciban a los vigentes campeones de la NBA en el primero de dos partidos seguidos en el Frost Bank Center, en San Antonio