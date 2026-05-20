Cuándo sale la lista de la selección de México para el Mundial 2026

En menos de un mes, comenzará el Mundial 2026, que tendrá a México como una de las sedes. Si bien el entrenador Javier Aguirre aún no confirmó la lista definitiva con los jugadores convocados para la cita mundialista, como sí hicieron otras selecciones, la fecha para hacerla oficial se acerca.

¿Cuándo se conocerán los convocados de México para el Mundial 2026?

Mientras que equipos como Francia, Brasil o Portugal ya dieron a conocer las listas finales de convocados, muchas selecciones todavía no revelaron los nombres de su plantel.

Hasta el momento, México presentó una prelista, conformada por 55 futbolistas, de la cual Aguirre deberá hacer un recorte para quedarse con 26 nombres.

Los preparativos de la selección de México para el Mundial 2026

En su web oficial, la FIFA informó que las convocatorias definitivas de los 48 países participantes deben darse a conocer como máximo el martes 2 de junio. Por lo tanto, el Tri deberá definir a sus futbolistas en las próximas semanas.

La prelista de 55 convocados de México para el Mundial 2026

El pasado miércoles, la selección mexicana compartió en sus redes sociales oficiales la prelista dispuesta por Aguirre para el Mundial 2026.

Arqueros: Alex Padilla (Athletic Club, España), Antonio Rodríguez (Tijuana), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Carlos Moreno (Pachuca), Guillermo Ochoa (AEL Limassol, Chipre) y Raúl Rangel (Chivas).

(Athletic Club, España), (Tijuana), (Santos Laguna), (Pachuca), (AEL Limassol, Chipre) y (Chivas). Defensores: Bryan González (Chivas), César Montes (Lokomotiv Moscú, Rusia), Edson Álvarez (Fenerbahçe, Turquía), Eduardo Águila (Atlético San Luis), Everardo López (Toluca), Israel Reyes (América), Jesús Angulo (Tigres), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Gómez (Tijuana), Johan Vásquez (Genoa, Italia), Jorge Sánchez (PAOK, Grecia), Julián Araujo (Celtic, Escocia), Luis Rey (Puebla), Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos), Ramón Juárez (América), Richard Ledezma (Chivas) y Víctor Guzmán (Monterrey).

(Chivas), (Lokomotiv Moscú, Rusia), (Fenerbahçe, Turquía), (Atlético San Luis), (Toluca), (América), (Tigres), (Toluca), (Tijuana), (Genoa, Italia), (PAOK, Grecia), (Celtic, Escocia), (Puebla), (AZ Alkmaar, Países Bajos), (América), (Chivas) y (Monterrey). Mediocampistas: Alexei Domínguez (Pachuca), Alexis Gutiérrez (América), Álvaro Fidalgo (Real Betis, España), Brian Gutiérrez (Chivas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Denzell García (Juárez), Diego Lainez (Tigres), Efraín Álvarez (Chivas), Elías Montiel (Pachuca), Erick Sánchez (América), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Isaías Violante (América), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Jordan Carrillo (Pumas), Jorge Ruvalcaba (New York Red Bulls, EE.UU.), Kevin Castañeda (Tijuana), Luis Chávez (Dinamo Moscú, Rusia), Luis Romo (Chivas), Marcel Ruiz (Toluca), Obed Vargas (Atlético Madrid, España), Orbelín Pineda (AEK, Grecia) y Jesús Angulo (Toluca).

(Pachuca), (América), (Real Betis, España), (Chivas), (Cruz Azul), (Juárez), (Tigres), (Chivas), (Pachuca), (América), (Cruz Azul), (Tijuana), (América), (Cruz Azul), (Pumas), (New York Red Bulls, EE.UU.), (Tijuana), (Dinamo Moscú, Rusia), (Chivas), (Toluca), (Atlético Madrid, España), (AEK, Grecia) y (Toluca). Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Armando González (Chivas), César Huerta (Anderlecht, Bélgica), Germán Berterame (Inter Miami, EE.UU.), Guillermo Martínez (Pumas), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah, Arabia Saudita), Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra), Roberto Alvarado (Chivas) y Santiago Giménez (AC Milan, Italia).

La prelista de 55 futbolistas convocados por Javier Aguirre en México para el Mundial 2026 Instagram @miseleccionmx

Los partidos de México en el Mundial 2026

México será la selección encargada de inaugurar el Mundial 2026 el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, llamado Estadio Ciudad de México por la FIFA para el torneo, por la primera jornada del Grupo A. El rival será Sudáfrica.

Dos de los partidos de México en la fase de grupos del Mundial 2026, ante Sudáfrica y República Checa, se jugarán en el Estadio Azteca Instagram @miseleccionmx

En su segundo encuentro, los dirigidos por Aguirre se enfrentarán a Corea del Sur el jueves 18 de junio en el Estadio Akron, denominado Estadio Guadalajara para la Copa del Mundo.

Finalmente, en su último compromiso de la fase de grupos, México jugará frente a República Checa, nuevamente en el Estadio Azteca.