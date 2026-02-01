Gloria Estefan cuestiona arremetida antinmigración en EEUU: "Es inhumano"

La cantante y empresaria Gloria Estefan dijo este domingo estar "asustada" por la arremetida contra la inmigración ilegal que Donald Trump lanzó desde su regreso a la Casa Blanca, y calificó su proceder de "inhumano".

Estefan, de 68 años, se pronunció en medio de la celebración al conquistar su quinto Grammy, gracias a "Raíces", álbum que triunfó en la categoría latina tropical.

La compositora y productora sostuvo que una cosa es el control de la frontera, y otra es la dimensión de las redadas que la policía migratoria de Trump ejecuta en el país y que tienen como blanco a la comunidad latina, para la cual Estefan, cubano-estadounidense, ha sido un referente por décadas.

"Lo que está pasando no es que están deteniendo a criminales. Esta es gente que tiene familias, que han contribuido a este país por décadas, niños pequeños. Hay cientos de niños en centros de detención. Es inhumano", dijo la cantante.

"No reconozco a mi país en este momento", agregó Estefan, quien nació en Cuba y emigró de bebé junto a su familia a Estados Unidos en 1960, luego de que Fidel Castro tomara el poder en la isla.

Trump llegó a la Presidencia en enero de 2025, con una campaña en contra de la inmigración ilegal en Estados Unidos, en medio de números récord de cruces fronterizos alimentados por el creciente flujo proveniente de países como Venezuela, sumergido por años en una crisis política, económica y social.

Pero el avance de sus redadas, dirigidas a ciudades estadounidenses con una importante población latina, han generado descontento, incluso entre quienes defienden un endurecimiento de las políticas migratorias.

Estefan destacó el poder de la extensa comunidad latina en el país, e instó a impulsar cambios por la vía electoral y económica.

"Espero que nuestro gobierno escuche nuestro llamado por humanidad, que es la principal cosa que necesitamos".

Gloria Estefan es considerada una de las voces latinas pioneras en Estados Unidos. Saltó a la fama al frente de la banda Miami Sound Machine, fundada en los años 1970 por Emilio Estefan, y cuyo sonido característico mezclaba pop con ritmos caribeños.