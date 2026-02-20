Gobernador de California pide reembolsos para los estadounidenses por aranceles

El gobernador de California, Gavin Newsom, pidió que las familias y negocios estadounidenses reciban reembolsos, luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que este viernes consideró en gran medida ilegal la política arancelaria

Newsom, considerado ampliamente como un presidenciable del partido Demócrata, dijo que el dinero que los aranceles impuestos por Trump habían acumulado salió de los bolsillos de los votantes de Estados Unidos y debería, por tanto, ser reembolsado

"Hora de pagar los platos rotos, Donald. Estos aranceles no fueron más que una apropiación ilegal de dinero que hizo subir los precios y perjudicó a las familias trabajadoras, todo para que pudieras destrozar alianzas de larga data y extorsionarlas", dijo el mandatario regional

"Cada dólar obtenido de forma ilegal debe ser reembolsado de inmediato, con intereses. ¡Paga!"

Los aranceles que Trump impuso a varios países recaudaron más de US$130.000 millones de importadores, y una parte significativa de la diferencia de precios recayó en las carteras de los consumidores que tuvieron que pagar más por sus productos

Un informe del Laboratorio The Budget, en la Universidad de Yale, dijo que el costo de los aranceles significó un promedio de US$1.700 para los hogares estadounidenses