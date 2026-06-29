Gobernadora de la Fed saluda decisión de la Corte Suprema que impide su despido por parte de Trump

La gobernadora de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed, banco central), Lisa Cook, a quien el presidente Donald Trump intentó destituir sin éxito, celebró el lunes la decisión de la Corte Suprema que le permite permanecer en el cargo.

"La decisión emitida hoy reafirma un principio que ha sustentado una buena gobernanza económica durante generaciones: la Reserva Federal debe tomar todas sus decisiones de política monetaria basándose en datos concretos y en un juicio independiente, libre de toda injerencia política", escribió Cook en un comunicado.

Trump ordenó su despido por acusaciones de presunto fraude a la hora de pedir un préstamo inmobiliario, pero un tribunal inferior bloqueó la medida, que ahora la Corte Suprema rechaza definitivamente.