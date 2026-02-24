Gobierno de EE. UU. da ultimátum a Anthropic para eliminar restricciones sobre su IA

El Departamento de Defensa de Estados Unidos le dio plazo hasta el viernes a la empresa californiana Anthropic para que acepte el uso militar sin restricciones de su inteligencia artificial (IA) por parte del Pentágono, informó el martes un alto funcionario.

El director ejecutivo de Anthropic, Darío Amodei, se reunió personalmente con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el Pentágono el martes.

En el centro del conflicto está la negativa de Anthropic a permitir que sus modelos Claude se utilicen para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o en sistemas armamentísticos totalmente autónomos.

La compañía señaló que Amodei "expresó su agradecimiento por el trabajo del Departamento y agradeció al secretario por su servicio".

"Continuamos las conversaciones de buena fe sobre nuestra política de uso para garantizar que Anthropic pueda seguir apoyando la misión de seguridad nacional del gobierno en línea con lo que nuestros modelos pueden hacer de forma fiable y responsable", dijo la empresa en un comunicado.

Pero tras la reunión, el Pentágono lanzó un ultimátum: aceptar el uso militar sin restricciones de su tecnología antes de las 17:01 (22:00 GMT) del viernes o enfrentarse a una orden de cumplimiento forzoso bajo la Ley de Producción de Defensa.

Esta ley de la era de la Guerra Fría, utilizada por última vez durante la pandemia del coronavirus, otorga al gobierno federal amplios poderes para obligar a la industria privada a priorizar las necesidades de seguridad nacional.

El Pentágono también amenazó con calificar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro, una designación normalmente reservada para empresas de países adversarios que podría perjudicar seriamente la reputación de la compañía y su capacidad para trabajar con el gobierno estadounidense.

Un alto funcionario del Pentágono rechazó las preocupaciones de la empresa al insistir que el Departamento de Defensa siempre ha actuado dentro de la ley.

"La legalidad es responsabilidad del Pentágono como usuario final", dijo el funcionario, y añadió que el Departamento "solo ha emitido órdenes legales".

La cartera de defensa, además, confirmó que el sistema Grok de Elon Musk fue autorizado para su uso en un entorno clasificado.

Otras empresas como OpenAI y Google fueron descritas como próximas a obtener autorizaciones similares, lo que aumenta la presión competitiva sobre Anthropic.

Esta compañía fue contratada junto a esas empresas el año pasado para suministrar modelos de IA para una serie de aplicaciones militares en virtud de un acuerdo de US$200 millones.