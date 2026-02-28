Gobierno de Trump busca retrasar la batalla por reembolsos de aranceles

El gobierno del estadounidense Donald Trump busca retrasar los procedimientos legales relacionados con los reembolsos de aranceles a los importadores, mostró el viernes un documento judicial, una semana después de que la Corte Suprema anulara sus gravámenes globales

Ese fallo del alto tribunal supuso un duro golpe a la principal política económica del presidente y abrió la puerta a lo que expertos describen como un proceso de reembolso complicado y jurídicamente enmarañado, a medida que los importadores demanden para recuperar su dinero.

El gobierno solicitó el viernes un retraso de hasta cuatro meses, antes de que se vuelva a presentar el litigio sobre las devoluciones arancelarias ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos

"En un caso en revisión proveniente de un tribunal federal, la Corte Suprema emite su sentencia 32 días después de dictar el fallo", señaló el gobierno en su escrito ante la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos

Argumentó que el tribunal debería permitir un retraso adicional de "90 días para que los poderes políticos tengan la oportunidad de considerar opciones"

La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos dictaminó en agosto del año pasado que muchos de los aranceles de Trump eran ilegales, pero devolvió la cuestión de los reembolsos al Tribunal de Comercio Internacional.

Sin embargo, aplazó la emisión de su mandato, ya que Trump llevó el caso a la Corte Suprema

Pero la semana pasada, el alto tribunal dictaminó que el magnate republicano se había excedido en su autoridad al imponer aranceles generalizados a varios países, y los anuló

En respuesta al fallo, Trump ya ha recurrido a una ley distinta para imponer un nuevo arancel del 10% a las importaciones a Estados Unidos