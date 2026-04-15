Prórroga del IRS: dudas de última hora para hacer la declaración de taxes en EE.UU.

A horas del último día para presentar la declaración y pagar los taxes al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), hay algunas dudas frecuentes de los usuarios con respecto a la posibilidad de pedir una prórroga. Además, surgen preguntas sobre cuándo es exactamente el horario límite.

IRS 2026: ¿hasta qué hora se pueden presentar impuestos el 15 de abril en EE.UU.?

El último día para presentar la declaración correspondiente a esta temporada y pagar los impuestos al IRS es este miércoles 15 de abril.

A la medianoche, cuando la fecha cambie al 16 de abril, ese plazo habrá vencido y quienes no hayan cumplido con los requisitos tendrán una deuda con la agencia impositiva.

Los contribuyentes tienen hasta el 15 de abril a la medianoche para pagar y presentar su declaración de impuestos al IRS Stock en canva

Declaración de impuestos en EE.UU.: ¿qué pasa si se presenta el último día?

Los contribuyentes pueden llevar a cabo el trámite de completar su declaración de impuestos durante la fecha límite, siempre y cuando la presenten antes del final del día.

El problema que pueden tener los contribuyentes con esta decisión es que el apuro para realizar el trámite derive en algún tipo de error al completar la documentación que se enviará al IRS.

¿A qué hora vencen los impuestos el 15 de abril?

Específicamente, el horario límite en el que un contribuyente puede pagar y enviar su declaración al IRS es a las 23.59 (hora local) del 15 de abril.

Prórroga del IRS: ¿cómo funciona la extensión automática hasta octubre 2026?

Los contribuyentes que sepan que no podrán cumplir con la fecha límite tienen la posibilidad de solicitar una extensión automática de seis meses. Esta debe solicitarse como máximo el 15 de abril para evitar sanciones.

Sobre esta herramienta, el IRS aclara que la prórroga hasta el 15 de octubre es para declarar impuestos, pero no para pagarlos. Todos los usuarios tienen hasta el 15 de abril para abonar la suma correspondiente.

Los contribuyentes de EE.UU. pueden obtener una prórroga automática para la declaración de impuestos ante el IRS Stock en canva

¿Cómo solicitar la extensión automática del IRS para impuestos?

La entidad tributaria detalla que existen distintas vías para obtener la prórroga para la presentación de la declaración:

Free File . El software guiado del IRS permite solicitar la extensión automáticamente de forma gratuita.

. El software guiado del IRS permite solicitar la extensión automáticamente de forma gratuita. Enviar el Formulario 4868 de forma electrónica .

. Pagar en línea y seleccionar la opción de “prórroga” . Al enviar un pago de impuestos, los contribuyentes pueden aclarar que requieren una extensión para su declaración.

. Al enviar un pago de impuestos, los contribuyentes pueden aclarar que requieren una extensión para su declaración. Presentar el Formulario 4868 por correo postal.

Cómo presentar las declaraciones de impuestos al IRS gratis antes del 15 de abril

¿Qué es IRS Direct Pay?

La agencia explica que es una herramienta gratuita por la que un contribuyente puede pagar sus impuestos al IRS directamente desde su cuenta bancaria.

Esta vía solo sirve para pagar a la entidad y no es una manera de recibir los reembolsos directamente en la cuenta, proceso que se puede realizar mediante otro método.

¿Qué es el CP53E notice del IRS?

Quienes reciban esta comunicación tienen 30 días para agregar o actualizar la cuenta bancaria en la que desean recibir reembolsos.

Para hacerlo, deben seguir los siguientes pasos: