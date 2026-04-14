La CBP incauta casi US$400 mil en el Aeropuerto de Atlanta: cuál es el máximo que se puede ingresar a EE.UU.

En el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron US$372.264 en efectivo no declarado durante los primeros tres meses de 2026. Ese total se obtuvo de la retención de efectivo a 24 viajeros que no cumplieron con la obligación de reportar el dinero transportado.

Controles de la CBP en el aeropuerto de Atlanta: incautaciones de dinero no declarado

El organismo detalló en un comunicado oficial difundido el 13 de abril que las incautaciones se registraron entre enero y marzo de 2026 durante controles a pasajeros que ingresaban o salían del país norteamericano.

Tras inspecciones en la terminal aérea, los agentes detectaron el dinero en equipaje de mano y pertenencias personales.

Los controles se realizaron entre enero y marzo en la terminal aérea, con inspecciones sobre equipaje de mano y pertenencias personales CBP

Entre los casos con los montos más altos de dinero retenido se encuentran:

El 22 de marzo, los oficiales retuvieron US$44.432 a un ciudadano estadounidense que se dirigía a San Salvador, luego de una alerta del perro detector de divisas “Pub”.

a un ciudadano estadounidense que se dirigía a San Salvador, luego de una alerta del perro detector de divisas “Pub”. El 31 de enero, incautaron US$32.700 a un ciudadano de India que tenía como destino Emiratos Árabes Unidos.

a un ciudadano de India que tenía como destino Emiratos Árabes Unidos. El 4 de febrero, confiscaron US$30.417 a una familia que viajaba a Doha, Qatar, tras una alerta del perro K9 “Pub” y luego de que los viajeros declararan inicialmente US$6000 sin modificar esa información pese a las oportunidades brindadas por los agentes.

Reglas en EE.UU.: cuánto dinero se puede llevar y cuándo hay que declararlo

La legislación federal establece que no existe un monto máximo para ingresar o salir de Estados Unidos con dinero en efectivo u otros instrumentos monetarios.

Sin embargo, cualquier cifra superior a US$10.000 debe ser informada obligatoriamente a las autoridades, explica la CBP.

La omisión puede implicar incautaciones y sanciones

La exigencia alcanza a toda persona que transporte, envíe o reciba dinero, ya sea por cuenta propia o en representación de terceros. En el caso de familias o grupos, el umbral se calcula sobre el total combinado y no por individuo.

Formulario FinCEN 105: cómo declarar efectivo al ingresar o salir de EE.UU.

La declaración se realiza mediante el formulario de transporte internacional de moneda o instrumentos monetarios, identificado como FinCEN 105. Los viajeros pueden completarlo en línea antes del viaje o solicitar asistencia a los agentes en el aeropuerto.

El organismo indicó que en el mismo período los oficiales ayudaron a pasajeros a completar formularios por un total cercano a US$3 millones. En esos casos, los viajeros informaron correctamente los montos tras consultas iniciales.

El formulario puede presentarse de manera electrónica, en formato impreso antes del viaje o al momento de ingresar o salir del país.

Qué incluye la ley como “instrumentos monetarios” según la normativa de EE.UU.

La normativa incluye distintos tipos de valores dentro de la obligación de reporte. Entre ellos, figuran el dinero en efectivo en moneda estadounidense o extranjera, los cheques de viajero y otros instrumentos negociables.

También se contemplan documentos que permiten transferir fondos, como cheques sin restricción, pagarés o giros.

En cambio, los cheques nominativos no endosados u otros documentos con restricciones no se consideran dentro de esta categoría.

La normativa no fija un tope para transportar dinero, pero obliga a informar cualquier suma superior a US$10.000 CBP

Sanciones por no declarar efectivo ante la CBP en Estados Unidos

El director del puerto de Atlanta, Zachary Thomas, sostuvo que los viajeros deben comprender la normativa y afirmó que no declarar dinero puede implicar “consecuencias graves, incluida la incautación de fondos y posibles cargos penales”.

La entidad indicó que sus operativos se enfocan en detectar el transporte de grandes sumas no declaradas, una práctica vinculada a actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando de personas y el fraude.