Gobierno Trump demanda a Harvard para obtener información sobre admisiones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Harvard el viernes, exigiendo los datos de admisiones de sus estudiantes, en el más reciente capítulo de la larga batalla de la administración Trump contra la universidad de élite.

"Harvard no ha revelado la información que necesitamos para asegurarnos de que sus admisiones sean libres de discriminación", dijo la secretaria de Justicia, Pam Bondi.

En una decisión de 2023, la Corte Suprema prohibió la consideración de la raza en las admisiones universitarias, por lo que el Departamento de Justicia investiga si la universidad discrimina a sus aplicantes blancos.

El Departamento aseguró que la demanda "solo busca obligar a Harvard a producir documentos relacionados con cualquier consideración de la raza en las admisiones y no acusa a Harvard de discriminación racial".

"Si Harvard ha dejado de discriminar, debería compartir felizmente la información necesaria para demostrarlo", dijo la vicefiscal general, Harmeet Dhillon.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió recientemente que Harvard pague US$ 1.000 millones en daños por supuestamente no proteger lo suficiente a los estudiantes judíos durante las protestas propalestinas.

Días después, el Pentágono cortó todos los lazos académicos con la universidad de la Ivy League.

Trump ya había intentado recortar más de US$ 2.600 millones de financiación federal a Harvard y ha tomado medidas para bloquear la entrada de estudiantes internacionales, que constituyen una cuarta parte de su alumnado.

Esas medidas han sido en gran parte bloqueadas temporalmente por los tribunales.