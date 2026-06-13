Retiran el nombre de Trump de la fachada del Kennedy Center tras un intento de última hora por que lo dejen

WASHINGTON.– El nombre del presidente estadounidense, Donald Trump, fue completamente retirado este sábado de la fachada del Kennedy Center, en cumplimiento con una decisión de la Justicia, según informó el director ejecutivo de la institución, Matt Floca.

Los trabajos se llevaron a cabo luego de que un juez federal desestimara una solicitud de último minuto de la junta directiva del Kennedy Center, controlada por Trump y sus allegados, que buscaba impedir la retirada del nombre del republicano.

Floca afirmó que la institución se había “ajustado” a la decisión judicial y había “retirado toda la señalización física en el Kennedy Center”, que incluía el nombre del presidente estadounidense.

Una protesta contra la inclusión del nombre de Trump en el Kennedy Center, con los andamios listos para la remoción Li Rui - XinHua

El Kennedy Center ya había retirado el lunes el nombre de Trump de su sitio web, pero seguía en la fachada. La noche del viernes, una multitud frente al edificio celebraba entre gritos el montaje de los andamios, mientras miles de usuarios seguían la escena transmitida en Internet.

La remoción del nombre se había retrasado debido a “tormentas que presentaban riesgos para la seguridad de los trabajadores”, explicó Floca en una declaración previa.

Edificio personalizado

Trump, después de colocar a sus allegados al frente de la junta directiva, había añadido en diciembre su nombre al de su lejano predecesor demócrata asesinado John F. Kennedy, para rebautizarla como “Trump Kennedy Center”.

Pero el juez Christopher Cooper ordenó el 29 de mayo retirar toda referencia “al presidente Trump o a cualquier persona distinta del presidente Kennedy” en el edificio, en el sitio web del Kennedy Center o en cualquier material vinculado a la institución. Cooper dijo que solo el Congreso tiene la atribución de cambiar el nombre.

Un trabajador de la construcción retira las letras de Trump de la fachada del Kennedy Center Cliff Owen - FR170079 AP

El jueves, la junta directiva y el Departamento de Justicia solicitaron a Cooper que suspendiera la ejecución de su fallo. El juez desestimó la petición el viernes. El cambio de nombre había sido denunciado por la familia del presidente Kennedy y por la oposición demócrata, que cuestionaban su legalidad.

Cooper también suspendió la orden de Trump de cerrar el Centro Kennedy durante dos años para reformas, que debían comenzar en julio. No obstante, autorizó la continuación de las obras de reparación previstas, cuya "necesidad parece evidente", y precisó que no se opondría a una nueva decisión de cierre si esta se tomara tras una evaluación más exhaustiva de los pros y las contras.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump buscó colocar su nombre e imagen en espacios oficiales, rompiendo con la tradición política estadounidense.

Otra ruptura con la tradición será el evento de este domingo para celebrar su 80 cumpleaños, que tendrá lugar en la Casa Blanca. Allí el mandatario, fan de la lucha libre, hizo montar un ring para el evento denominado “UFC Freedom 250”, por las siglas del Ultimate Fighting Championship, cuyos combates profesionales suele seguir Trump.

El peleador de lucha libre Michael Chandler brinda una conferencia de prensa por el evento en la Casa Blanca Allison Robbert - FR172296 AP

El evento contará con siete combates de artes marciales mixtas con el telón de fondo histórico de la Casa Blanca como parte de varios eventos para celebrar el 250 aniversario de la nación. El viernes se evitó un intento de último minuto para cancelar el evento cuando un juez denegó la demanda de dos residentes de Virginia.

Se espera que más de 4000 espectadores vean los combates en el Jardín Sur, incluidos 1000 miembros de las Fuerzas Armadas. Un puñado de celebridades invitadas asistirá al evento, al igual que miembros del gabinete de Trump.

Otras 120.000 personas que ganaron boletos gratis en la lotería verán el evento en Ellipse, un parque público directamente al sur de la Casa Blanca. UFC dijo que está planeado un “fan fest” durante todo el fin de semana en Ellipse, con eventos en vivo antes de los combates y una fiesta para observar la noche de la pelea.

Agencias AFP y ANSA