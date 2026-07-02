Google y Amazon aumentan sus emisiones por la carrera de la IA y se alejan de objetivos climáticos

Google y Amazon anunciaron un fuerte aumento de sus emisiones de gases de efecto invernadero por la frenética construcción de infraestructura para el desarrollo de inteligencia artificial.

El total de emisiones de Google, revelado el martes, subió un 82% desde 2019 (+18% el último año). El grupo había prometido reducir sus emisiones a la mitad para 2030.

Las emisiones de Amazon, divulgadas el miércoles, han crecido un 58% durante el mismo periodo (+16% en un año), pese a su promesa de llegar a la neutralidad de carbono en 2040.

Además, ambas empresas contaminan más por cada dólar de actividad. Es decir, sus emisiones aumentan más rápido que sus ventas, algo que sucede por primera vez al menos desde 2021 en el caso de Amazon.

"Nuestro despliegue de infraestructuras de IA se acelera actualmente más rápido de lo que la red eléctrica se descarboniza", dijo Kate Brandt, directora de sostenibilidad de Google, citada en el balance ambiental anual del grupo.

Su homóloga en Amazon, Kara Hurst, admitió que "el incremento en la demanda podría ralentizar" las ambiciones ambientales del grupo.

En total, Google emitió 18,8 millones de toneladas equivalentes de CO2 el año pasado, por sus centros de datos, sus oficinas y, sobre todo, por la fabricación de chips y servidores y la construcción de nuevos centros.

El consumo de electricidad de Google es casi tanto como el de un país como Grecia.

Amazon emitió 80,85 millones de toneladas, por las mismas actividades de computación en la nube, junto con sus almacenes, su flota logística y sus envíos globales.

Las emisiones por la construcción de centros de información de Amazon aumentaron más de un 40% en un año, la categoría de mayor crecimiento.

La tendencia afecta a todo el sector. Parece probable que los informes de Meta y Microsoft, próximos a publicarse, mostrarán el mismo patrón.

En contraposición, Google afirmó haber firmado en 2025 un volumen récord de contratos de energía descarbonizada.

Amazon se presentó como el mayor comprador mundial de energías renovables por sexto año consecutivo.